Üniversite evde olacak: YKS 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs nedeniyle üniversitelerde bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verildiğini açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kurumun genel kurul toplantısında verilen hükümleri açıkladı. İşte Saraç’ın sözlerinden satır başları: “Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkârlık olmasın istiyoruz.”

YAZ OKULU TECRÜBESİYLE YÖNETİRİZ

“Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır. Diğer bir ifadeyle bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz.”

KAMPÜSTE ÖĞRENCİ BULUNMAMALI

“Kampüslerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacaktır. İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli tedbirlere dair bir müddetten beri yönlendirmelerimiz ve kararlarımız bulunmaktadır. Üniversitelerimizle daimi olarak 7/24 irtibat halindeyiz.” 

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YKS ertelendi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 20-21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. “Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır” diyen Saraç, sınavda sorulacak soruların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen tekliflere göre şekilleneceğini anlattı. Bu arada YKS tarihinin ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise şunları yazdı: “YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Temmuz’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 26 Temmuz’da yapılacaktır. Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz.”