Gündem Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
EĞİTİM

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı!

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak.

TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

Abone Ol Google News
15 dakikalık yol 4 saate çıktı

15 dakikalık yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.