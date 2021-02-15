Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine ceza yağdı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da bir otele tatile gelen üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde karda ateş yakıp eğlendi.

OYNAT 00:25 Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence Türkiye 13 masum insanın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti. BiP'te paylaş

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SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından

jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen üniversite öğrencisi olduğu belirlenen 15 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan 7 bin 305 TL para cezası uygulandı.