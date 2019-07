Üniversite yolunda tercih zamanı

Öğrenim hayatının en önemli basamaklarından olan üniversite öğrencilerin hayallerini süslüyor. Hayatlarında yeni bir kapı açmaya hazırlanan 2 milyona yakın 15-16 Haziran tarihleri arasında katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) parlak bir gelecek için ter döktü. Hayalindeki üniversiteye girebilmek için yıllarca çalışan adaylar için gerçekleştirilen sınav sonrası ise sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih sürecine girildi. Öğrenciler ve ailelerini yakından ilgilendiren bu süreçte sınavdan aldıkları puana göre tercih yapacak ve gelecekleri için en doğru kararı vermeye çalışacak. Eğitim düzeyinden sosyal olanaklara kadar pek çok farklı etmenin göz önüne alındığı bu dönemde üniversitelerde farklı farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

YKS’nin üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavın sonuçları da geçtiğimiz gün ÖSYM’nin resmi sitesinde yayınlandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden çeşitli alanlarda aldıkları puanı öğrenebilecek. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS’e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler. Yeterli puanı alan öğrenciler için bir sonraki süreç ise tercih dönemi olacak. Tercih yapmaya hak kazanan katılımcılar puanlarına uygun lisans, önlisans ve açıköğretim fakültelerine yerleşmek için tercih yapacaklar.

KLAVUZU DİKKATLİ İNCELEMEK ÖNEMLİ

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” denildi.

KONTENJAN1 MİLYONUNÜZERİNDE

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek. Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Tercih sonrasında herhangi bir programı kazanan adaylar için kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINDA İLK ADIM ATILDI

İş hayatına genç takviyesi

İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmaları sonrası hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı’nda ilk başvuruların sonuçları açıklandı. Buna göre 20 bin genç eğitim hayatları boyunca toplamda 90 gün çalışacak. Bu sayede hem iş hayatını keşfedecek olan öğrenciler hem de günlük 67 liralık kazanç sağlayacak.

İşkur tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen, Sosyal Çalışma Programı(SÇP) ile öğrenciler okulların tatil olduğu yaz sezonunda hem iş hayatına yönelik tecrübe edinecek hem de günlük 67 liralık kazançlarıyla cep harçlıklarını çıkarmış olacak. Programdaki öncelik ise üniversite öğrencisi gençlere iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan organize olabilme, takım içinde çalışma, analitik düşünme, iletişim kurabilme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olmalarının ardından iş hayatına girişlerinin kolaylaştırılması.

İLK ETAPTA 20 BİN KİŞİ

Hayata geçirilen programa başvuru yapanlar arasından 20 bin katılımcı kurayla belirlendi. Programın ilk talihlileri kısa süre önce “www.iskur.gov.tr” adresinde ilan edildi. Sosyal Çalışma Programı Cumhurbaşkanlığının İcraat Programları içerisinde yer alıyor. Programlarla gençlere hem çalışma disiplini kazandırılması hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılanması hedefleniyor.

Programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanırken, Türkiye’ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunuldu. Programla birlikte gençlerin yetenekleri ve enerjileriyle iş hayatına hareket getirmesi de bekleniyor. SÇP’nin öğrencilerin öğrenim hayatını etkilememesi adına da program süresi temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldı.

HAFTADA 3 GÜN SÜRECEK

Gerçekleştirilen kurayla katılıma hak kazanan öğrencilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri adına uygulama haftada 3 günle sınırlandırıldı. Çalıştıkları her gün için 67 lira ödeme yapılacak olan katılımcıların genel sağlık sigortalarının yanı sıra emekliliğe etki edecek SGK prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak. İlk kura çekilişine 200 binin üzerinde başvuru gerçekleştirildi. 20 bin genç kura çekimiyle katılmaya hak kazanırken, kurumlar tarafından açılan programlara yine merkezi kurayla yerleştirmeler yapılacak. Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi ise 3 ay olarak belirlendi. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. 2019 yılı yaz dönemi ise 39 gün sürecek. Günlük sosyal çalışma süresi ise 8 saat olarak belirlendi. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme olacak.

Katılımcıların programa devam zorunluğu. Ancak çalışma süresi içerisinde yüklenici firmanın onay vermesiyle birlikte 5 güne kadar mazeret gösterilerek programa katılmama hakkı bulunuyor. Mazeret gösterilen 5 gün için ise herhangi bir ödeme yapılmayacak. Sağlık raporları da bu süreye dahil.

HEM SOSYALLEŞ HEM PARA KAZAN

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR’un ‘Hem osyalleş Hem de para kazan’ sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek. Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacak. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de devlet tarafından sağlanacak. Program süresince KYK burs ve kredilerinde ise herhangi bir kesinti gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekiyor.

Hedef her yıl 100 bin genç

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek. Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

OSTİM'DE TERCİH ZİRVESİ

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde çok sayıda aday öğrenci ve ebeveynlerin katılımıyla tercih ve tanıtım danışmanlığı zirvesi başladı. 2017’de eğitim hayatına başlayan üniversite sağladığı olanaklarla yeni öğrencilerini bekliyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı başladı. Kurum, üniversite adaylarını eğitim uzmanı ‘Bonus Hoca’ Süleyman Beledioğlu ile buluşturdu. Tecrübeli isim gençlere meslek ve bölümler hakkında soruları cevapladı, ardından tercihle ilgili tavsiyelerde bulundu. Programda OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri de adaylara tanıtım yaptı. Etkinliğe Ankara ve çeşitli illerden çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

MESLEĞE DİJİTAL DESTEK ŞART

Üniversite adaylarına geleceğin meslek dalları ve uzmanlaşmaları gereken alanlarda açıklamalarda bulunan Beledioğlu, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Bilgisayarı iyi kullanmanız, yabancı dili çok iyi konuşmanız lazım. Yüz yüze iletişim artık ikinci planda. İletişim artık sanal ortamda, onun içine de bilgisayar giriyor zaten. Edindiğiniz her mesleği dijital teknolojilerle desteklemelisiniz. Dünya Ekonomik Forumu’nda, eğitim, gelişim, inovasyon dünyada bir numaralı konular olarak gösterildi ayrıca yapay zekâ ve makine yönetimi uzmanlığı, 2022’ye kadar öne çıkan mesleklerden.” Beledioğlu, “Üniversitelerin size hangi kapıları açtığına özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bilgisayar mühendisliğini bitiren bir öğrencinin bulut teknolojilerinde lisansüstü eğitim yapması kariyerine önemli katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

EN İDDİALI FAKÜLTE OLMAYI HEDEFLİYORUZ

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın da OSTİM’in kilometre taşlarını ve bölgedeki ekosistemi anlattı. Üniversitede uygulamaya dayalı sahanın içinde bir eğitim planladıklarını dile getiren Aydın, “Ankara’daki mühendislik fakültelerinin en iddialısı olmayı hedefliyoruz. Ankara’da 6 tane üniversitenin ortak olduğu teknoloji bölgemiz var. Kurumsal bir yapımız var” dedi. Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı, 29 Temmuz tarihine kadar OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde devam edecek.

2017’DE KURULDU

OSTİM Vakfı tarafından Temmuz 2017’de yayınlanan kanunla resmi olarak kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya hazırlanıyor. Başkanlığını Orhan Aydın’ın yaptığı, iş dünyasından önemli isimlerin Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek. Üniversite, “İŞ’e buradan başla” anlayışıyla öğrencilerine öğretim hayatları boyunca yoğun uygulama ve deneyim imkânları sunarak gerçeğe yakın bir eğitimle hem sosyal, hem teknik alanlarda tasarlayabilen, imal edebilen/hayata geçiren ve girişimci mezunlar vermeyi hedefliyor.

GELİŞMİŞ PROGRAMLAR

Gelişmiş laboratuvarlar, uygulama alanları, serbest garaj ve atölye imkânı, proje deneyimi, kuluçka merkezi, sektör uzmanlarıyla marka dersler ve deneyim paylaşımı, çift anadal ve yandal imkânı, yurt dışı değişim programları sunan üniversitenin lisans bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce olacak. Ön lisans bölümlerinde ise İngilizce hazırlık isteğe bağlı olacak. Üniversitenin iş dünyası ve topluma dönük yüzü olarak Hayat Boyu Eğitim Merkezi, öğrencilerine kayıt oldukları bölümün yanı sıra ek yetkinlik ve beceriler vermeyi de hedefliyor. Sertifikalı eğitimler, iş dünyasının her alanında geçerli olacak.

GİRİŞİMCİ FİKİRLERİ HAYAT BULACAK

qOSTİM Teknik Üniversiteli öğrenciler İngilizce hazırlık yılında aynı zamanda teknoloji hazırlık, temel girişimcilik, proje yönetimi, bilim ve teknoloji tarihi, medya okuryazarlığı, yenilikçi düşünme, ileri düşünme teknikleri gibi derslerle yeni iş yapma modellerini öğrenecek geri kalan dönemlerinde bu araçları kullanarak eğitim görecekler. Gerek sosyal gerekse teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyen üniversite; öğrencilerin kayıt olduğu andan mezuniyetlerine kadar devam eden çeşitli seviye ve türlerde girişimcilik ders ve uygulamaları geliştiriyor. Kayıttan itibaren girişimci numarası verilen öğrenci tamamladığı uygulamalardan puan alarak girişimci karnesini tamamlıyor. Mezun olurken kendi işini kuran öğrencilere girişim sermayesi, iş ve yatırım ortaklığı gibi imkânlar da sağlanacak. Sosyal girişimleri onaylanan öğrenciler proje desteği alacaklar.



104 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİNİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

104 farklı ülkeden 6 bini aşkın uluslararası öğrencisi ve toplamda 40 bine yakın öğrencisi, 50 bin mezunu ile Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitesiolan İstanbul Aydın Üniversitesi, alanının en iyilerinden oluşan akademik kadrosuyla, dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), uzman akademik kadrosundan geniş burs yelpazesine, uluslararası işbirliklerinden son teknolojiyle donatılan altyapısına, sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerinden mezunları için geniş iş olanaklarına kadar tüm üniversite adaylarını cezbedecek özelliklere sahip. İstanbul’un merkezinde büyük bir kampüse sahip olan ve toplam 50 bine yakın mezununu iş hayatına kazandıran İstanbul

Aydın Üniversitesi, yine 40 binden fazla öğrenciye yükseköğretim veriyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA YÜKSEKÖĞRENİM

İstanbul Aydın Üniversitesi, bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran, alanının en iyilerinden oluşan akademik kadrosuyla, dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlıyor. İAÜ, halen bünyesindeki 12 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde verdiği; toplam 300’e yakın ön lisans, lisans ve lisansüstü programında dünya standartlarında akademik eğitim veriyor.

6 BİNDEN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİ

Eğitim verdiği 6 binden fazla uluslararası öğrencisiyle, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre “Türkiye’nin en çok uluslararası öğrencisine sahip vakıf üniversitesi” olan İstanbul Aydın Üniversitesi, bu özelliğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı” ödüllerinde, “Eğitim Hizmetleri İhracatı” alanında ödül de aldı.

Türkiye’nin en büyüğü olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi, özellikle sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, İAÜ VM Medical Park Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda ilerliyor. İAÜ Tıp Fakültesini tercih edecek tıp öğrencilerini başarı sıralamalarına göre tam burslu olarak kabul edecek olan İAÜ, ayrıca öğrencilere burs imkanı da sunacak. İAÜ, hastalarını dünya standartlarında kurduğu 293 yatak kapasiteli Tıp Fakültesi Hastanesinde ağırlayacak.

Konforlu yurt imkanı

İAÜ bünyesinde bulunan İAÜ Kız Öğrenci Yurdu ve Yaşam Merkezi, 640 yatak kapasitesine sahip, öğrencilerin rahatını ve güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü ayrıntının düşünüldüğü bir kompleks olarak tasarlandı. Ayrıca öğrenciler, üniversitenin yakın çevresinde bulunan resmi ve özel yurtlardan da yararlanabiliyor.

Geniş burs olanakları

İAÜ, her 100 öğrencisinin 86’sına burs imkânı sunuyor. Üniversite, sadece kayıt esnasında değil, yükseköğretime devam ederken öğrencisine burs vermeye başlayan bir sisteme de sahip. Akademik, kültürel ve sanatsal alanda yurt ve dünya çapında başarı sağlayan öğrencilerine de burs veren İAÜ, ayrıca, belli şartlara sahip öğrencilerine nakdi eğitim desteği de veriyor.

YÜZDE 100 BURSLA İKİNCİ DİPLOMA

İAÜ, çift anadal programı (ÇAP), yandal programı ve bölümler arası geçiş uygulamalarını başarıyla yürüterek öğrencilerine aynı anda iki lisans diplomasına birden sahip olma olanağı tanıyor. Üniversite, ÇAP’a katılan öğrencilerine yüzde 100 burs imkanı da veriyor.

YERLİ ÜRETİMLE BÜYÜK TASARRUF

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için hidrolik kanal dizayn edildi. Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk mühendisler tarafından 100 bin TL ye mal edildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi’nin tasarımıyla yerli ve milli üretimle yapılan hidrolik kanal üniversitenin gurur kaynağı oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn edilen, yerli ve milli üretimle yapılan ve Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk mühendisler tarafından 100 bin TL ye mal edildi.

YURT DIŞINA PAZARLANABİLİR

Hidrolik kanal ile kanal ve nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebildiklerini söyleyen BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu cihaz öyle piyasada bulabileceğiniz bir cihaz değil. Artık yurt içine, yurt dışına pazarlanabilir bir ürün oldu. Bu hakikaten bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Firmalarımız tarafından yurt dışına pazarlaması yapılabilir” dedi. İş adamlarına ve üreticilere seslenen Kutoğlu, “Son zamanlarda Zonguldak çelik üssü olsun diyorlar. Biz Zonguldak’ta üretim yapacaklara şunu söylemek istiyoruz. Deney cihazları bilgi yoğun cihazlardır. Bunlar maliyetinin çok üzerinde satılır. Gelin iş birliği yapalım biz tasarlayalım, siz üretin, yurt dışına satın ihracat yapın” şeklinde konuştu.

MALİYETİ ÇOK DAHA DÜŞÜK

İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Onur Dündar ise konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Yurt dışındaki örneklerinden hiç bir farkı yok. Birçoğuna göre avantajları var. İmalatı ve maliyeti yurt dışındaki benzerlerine göre çok daha düşük oldu. Kendimiz ürettiğimiz için değişiklikler yapabiliyoruz sistemi dönüştürebiliyoruz. Bunun yanı sıra sistemin içinde yine yurt içinde Türk bir firma ile beraber otomatik veri toplama sistemi kurduk. Bunun da dizaynını firma ile beraber gerçekleştirdik. Tüm ekipmanlar firma tarafından üretildi. Ayrıca üzerinde otomatik veri toplama sistemi yapısını sağlayan bir yazılım hazırlandı. Şu an o sistem ve yazılım beraber sorunsuz olarak çalışıyor. Toplam ücreti dünya’da ki örneklerine göre çok düşük bir maliyete geldi.”

EĞİTİMDE MEDİPOL AYRICALIĞI

İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye’nin en parlak zekalarına sınırsız araştırma olanağı sunuyor. Bilim insanı yetiştirme vizyonuyla öğrencilerin önündeki engelleri kaldıran Medipol, 15 araştırma merkezi, 12 fakültesi, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulu ve 4 Enstitüsüyle öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

İstanbul’un en eski bölgesi olan tarihi yarımadada; Haliç kenarında ve Unkapanı Köprüsü’nün kara ile buluştuğu noktada 2010 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan İstanbul Medipol Üniversitesi; modern derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi ve sunduğu olanaklarla kısa sürede İstanbul’un merkezinde bir eğitim kompleksi hali gelmiş durumda. Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinen İstanbul Medipol Üniversitesi, eğitim olanaklarının yanı sıra öğrenci yurtları, spor alanları ve araştırma laboratuvarlarını kapsayan Kavacık Kuzey ve Kavacık Güney Yerleşkelerini de 2014 yılında hayata geçirdi. Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ile iş birliği anlaşması olan Üniversitenin bugün geldiği noktada 12 fakülte, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulu ve 4 Enstitüsü ile tüm öğrencilerini başarılı olmaya teşvik ediyor.

BÜTÜNLEŞİK PROGRAMLARLA BAŞARI DESTEKLENİYOR

Medipol, başarılı öğrencilerine lisans eğitimleri devam ederken lisansüstü programlara katılma imkânı sunuyor. Öğrenciler bu programların sunduğu olanaklarla kariyer eğitimlerine erken başlayabiliyor ve uzmanlıklarını zamandan bağımsız olarak kendi gayretleriyle kazanabiliyor.

Böylece, dünya bilimine katkı potansiyeli yüksek olan üstün yetenekli lisans öğrencilerine yüksek lisans ve doktora bütünleşik programlarına erken başlayabilme olanağı tanınıyor. Gerekli başarı kriterlerine sahip öğrenciler, lisans eğitiminin 4. yarıyılını tamamladıktan sonra, 4 yıl eğitim veren fakültelerde Bütünleşik Yüksek Lisans Programına; 5 ve 6 yıl eğitim veren fakültelerde Bütünleşik Doktora Programına başlayabiliyor. Üstelik gerekli başarı kriterlerine sahip öğrenciler, eğitimlerini burslu olarak yapabiliyor.

Medipol’de ebelik günleri

2.Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri ülkemizden ve üç kıtadan ebeleri bir araya getirdi. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra pek çok üniversite, kamu hastanesi ve STK’nın katkı sunduğu zirve, İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. ‘Ebeler İçin Uzman Eğitim, Hayat İçin Sağlıklı Bir Adım’ temasıyla yola çıkılan zirvede doğal doğumun ve ebelik mesleğinin önemine dikkat çekildi. Medipol’ ev sahipliğinde 2. kez düzenlenen zirveye İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca, Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Lale Say ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’ndan

(ICM) Prof. Dr. Hora Soltani’nin de aralarında olduğu akademisyenler ile yurt genelinden 700’e yakın ebe ve ebelik öğrencisi katıldı.

Kalitesini perçinledi

Programlarını ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşlarının denetimine açan İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte ve bölümler yıl içerisinde akreditasyon süreçlerini tamamlayarak kalitesini perçinledi.Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinen İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı 2 fakülte, 3 fakülteye bağlı 19 bölüm ile Medipol Dil Okulu akreditasyon süreçlerinde mutlu sona ulaştı. Akredite olan fakülteler arasında yer alan Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından, Tıp Fakültesi ise Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2025 yılına kadar akredite edildi. Medipol Dil Okulu da 2017 yılında başlayan uluslararası akreditasyon çalışmalarını tamamlayarak tüm eğitim süreçlerinde “Pearson Assured Sertifikası”na sahip oldu.

PRESTİJ ÖDÜLÜ

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezinin (REMER) Müdür Yardımcısı olan Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, 2018 yılında bilime yaptığı katkılardan ötürü iki prestijli ödülün sahibi oldu. Kılıç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; bilim insanlarının ve araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ töreninde 2018 yılı ‘Bilim Ödülü’nün sahibi oldu.



6G için kolları sıvadı

Türkiye’de bir ilk olan 5.nesil (5G) kablosuz iletişim teknoloji konusunda araştırma yapmak için 5G laboratuvarını kuran İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin mucit akademisyenleri 6G laboratuvarı için de kolları sıvadı. Medipol bu kapsamda iki ayrı 6G çalıştayı düzenleyerek ülkemizde haberleşme alanındaki araştırmaları bir üst noktaya taşıdı. Kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımın sağlandığı çalıştaylarda haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı. Medipol’ün mucit akademisyenleri 5G’nin bile ülkemizde olmadığı noktada, araştırmalarını 6G alanında yoğunlaştırarak öncü rolü üstleniyor.

Engelsiz üniversite açıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi iş birliği çerçevesinde geliştirilen “Engelsiz Üniversite Projesi” hayata geçti. Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi kendisine ilke edinen Medipol, bu kapsamda 40 branşta 1600 engelliyi eğitimle buluşturacak. Oluşturulan atölyelerde ve sınıflarda eğitim verilerek bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bunun yanında engelliler konusundaki proje, protokol, eğitim modelleri de denenmiş olacak. Üniversite öğrencileri, ergoterapi, odyoloji ve fizyoterapi dallarında staj yaparak engellilerle birebir çalışma yapmış olacak. Üniversite öğretim üyeleri de dil eğitimi, mesleki eğitim, kariyer eğitimi gibi dersleri verecek. Eğitimi tamamlayan engelli kursiyerlere iş bulma imkanlarını genişletecek sertifikalar verilecek.

Avrupa’nın öncü araştırma merkezi: REMER

Medipol’ün prestij merkezlerinden biri olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem başta olmak üzere hasarlanmış ve işlevini yitirmiş doku ve organların yenilenmesine yönelik, alanında öncü olacak araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Müdürlüğünü Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün yaptığı REMER, profesyonel bilim insanlarına olduğu kadar Medipol öğrencileri için de eşi bulunmaz fırsatlar sunuyor. Öğrenciler, müfredatlarının bir parçası olan bilimsel projelerini gerçekleştirmek üzere REMER laboratuvarlarına erişim elde edebildikleri gibi tatil dönemlerinde gönüllü olarak da araştırmalara katılabiliyor.

BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLU: Esenyurt Üniversitesi

2013 senesinden bu yana mühendislik, sağlık, spor ve sanat alanlarında ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi sunan Esenyurt Üniversitesi tercih döneminde öğrencileri bekliyor. Üniversite, özel eğitim programları ile öğrencilere fırsatlar sağlayıp, alanlarıyla ilgili network yapmalarına yardımcı oluyor

İstanbul’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için iyi bir seçenek olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2013 senesinden bu yana mühendislik, sağlık, spor ve sanat alanlarında ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi sunuyor. Tüm bölümlerinde başarıyı hedefleyen ve özellikle sağlık ve mühendislik alanlarında iddialı olan üniversite, uygun eğitim öğretim ücretleriyle geçtiğimiz yıllar içerisinde en çok tercih edilen üniversitelerden oldu. Bir şehir üniversitesi modeli çizen, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir arada yer alan üniversite, özellikle sanayinin kalbinde Esenyurt ’ta bulunuyor.

DENEYİM İMKANI

Üniversite, özel eğitim programları ile öğrencilere pratik tecrübe kazanma fırsatları sağlayıp, öğrenci deneyimlerini zenginleştirerek, alanlarıyla ilgili network yapmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda öğrencilerine özel burslar tanıyarak değerlendirilmesi gereken eğitim kurumlarının başında geliyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesinde öğrenciler uygulamalı araştırma, stajlar, kampüs dışı çalışmalar ve daha birçok konu ile ilgili tecrübe elde edebiliyor. Endüstrinin, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuş bölümlerinin çeşitliliği ve kalitesiyle, İstanbul Esenyurt Üniversitesi diğer üniversitelerden ayrılıyor.

50’DEN FAZLA İŞBİRLİĞİ

Gittikçe sınırsızlaşan bir dünyada, uluslararası deneyimin gerekliliğinin farkında olan üniversite, dünya genelinde 20’den fazla ülkeden 50 partner yükseköğretim kurumu bağlantısıyla kapsamlı bir öğrenci değişim programı fırsatı sunuyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, işverenlerin aradıkları yetkinlikleri kazanarak mezun olduklarından işe yerleşmekte güçlük çekmiyor.

Geleceğinizi Final’le belirleyin

Türkiye’nin eğitim markası Final Eğitim Kurumları ve KKTC turizm sektörünün önderlerinden DMG Grup işbirliği ile KKTC’de kurulan Uluslararası Final Üniversitesi 7 fakülte ve 2 yüksekokul bünyesinde 18 program ile öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim veriyor.

Uluslararası Final Üniversitesi, kurulduğu 2015 yılından bu yana birçok başarıya imza atarak yoluna devam ederken, gelecek vadeden bir profil çiziyor. 2018-2019 akademik yılına 30 farklı ülkeden gelen öğrencileri ile başlayan Uluslararası Final Üniversitesinde on dokuz lisans programının yanı sıra yeni dönemde öğrenci kabul edebilecek iki yüksek lisans programı da bulunuyor.

ÖĞRENCİ ODAKLI BİR YAKLAŞIM

Türkiye’de herkes tarafından bilinen Final Eğitim Kurumları ve Final Dergisi’nin mimarları tarafından hayata geçirilen üniversite ile ilgili bilgileri Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel verdi. Taşel, uluslararası nitelikte, öğrenci odaklı bir yaklaşımla kaliteden ödün vermeden eğitim verdiklerini ve gerek akademik kadrosu gerekse öğrencileri ile birçok farklı milletten dokuyu barındırdıklarını anlattı.

BİR ADIM İLERİ GİTME HEDEFİMİZ VAR

Final Eğitim Kurumları'nın 1980 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana çeşitli kademelerde 4 milyon öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Taşel, “Final Eğitim Kurumları olarak eğitim sektöründeki faaliyetlerimizi her zaman bir adım daha ileriye götürme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üniversite ile taçlandırmak için yola çıktık” diye konuştu.

KKTC ELVERİŞLİ BİR ÜLKE

Taşel, KKTC'yi tercih etmelerinin nedenlerini ise şöyle anlattı: “KKTC’nin köklü ve saygın firmalarından DMG Grup ile ortaklık çerçevesinde Uluslararası Final Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Bizlerin eğitim alanındaki tecrübemiz ve DMG Grubun turizm, denizcilik ve lojistik alanındaki güçlü geçmişini arkasına almış olan Uluslararası Final Üniversitesi, başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladı. Üniversitenin KKTC’de hayata geçirilmesinin esas nedeni KKTC’nin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından elverişli bir ülke olması. Öğrencilere güvenli bir ortam sunması yanında, uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir ülke. Son akademik yılımıza 30 farklı ülkeden gelen öğrencilerimizle başladık. Öğrencilerimizin dünyanın farklı yerlerinden gelerek birbirleri ile aynı ortamda ve güvenle eğitim almaları üniversitemizin iklimini ortaya koyuyor. Öte yandan Akdeniz’in en güzel yerlerinden birinde, Girne’de kaostan, trafikten ve mega kentlerde bir öğrencinin hayatını zorlaştıracak her türlü karmaşadan uzakta; iklimi yumuşak, çevresi güzel ve güvenli bir ortamda eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim alırken karmaşadan uzak olması önemli bir ayrıcalık.”

ALANINDA EN İYİ MEZUNLAR

Üniversitenin ana misyonu hakkında bilgi veren Taşel, şunları kaydetti: “Bizler eğitime alelade ticari bir iş olarak yaklaşmıyoruz. Üniversiteler bir ülkenin bilimsel düzeyine katkıda bulunmak ve meslek alanlarına donanımlı elemanlar yetiştirmek gibi iki temel işleve sahiptir. Uluslararası Final Üniversitesinin temel misyonu ülkenin bilimsel standartlarını yükselten, dünya bilimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek yanında; mesleğe uygun, alanında en iyi olan bireyler mezun vermektir. Kalite konusunda son derece hassas olduğumuzu vurgulamak isterim.”

YÖK prosedürlerini tamamladık

2016-2017 öğretim yılında KKTC’nin Yüksek Öğretim, Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) onayı ile 7 programla eğitime başladıklarını anlatan Taşel şu bilgileri verdi: “Kısa sürede önemli bir yol kat ederek gerekli denetlemeleri geçtik ve YÖK prosedürlerini tamamladık. ÖSYM kılavuzuna giren bölüm sayısını on dokuza çıkardık. Yeni eğitim yılımızda Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu’nun bölümlerine öğrenci kabul ediyoruz.”

İngilizce eğitim kalitemize güveniyoruz

Yabancı dil eğitiminde kalitelerine güvendiklerini söyleyen Taşel, “Mühendislik Fakültemizdeki üç bölümde, Mimarlık, İşletme, İngilizce Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Psikoloji ile Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerimizin eğitim dili İngilizce. Yabancı Diller Yüksek Okulumuzda da İngilizce eğitim kalitemize güveniyoruz. Gerek uygulama imkanlarımızın fazlalığı gerekse öğrenci sayımızın bize sağladığı avantaj sayesinde öğrencilerimiz akademisyenleri ile çok yakın iletişim kurma şansına sahip oluyor” dedi.

Öğretmen yetiştirmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Taşel, “Bu nedenle Eğitim Fakültesi’ne çok önem veriyoruz, daha önce de belirttiğim gibi bu bölümlerden mezun öğrencilerimize de iş garantisi veriyoruz. Eğitim Fakültesine bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna bağlı Beden Eğitimi Öğretmenliği programı, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği programları, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Mimarlık bölümü, İşletme, Uluslararası Finans ve Turizm ve Otelcilikprogramlarımız ile hem akademik hem de mesleki alana kaliteli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Taşel ayrıca, mevcut bölümlere bu yıl Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarının da eklendiğini, ayrıca Özel Eğitim Öğretmenliği programı ve İngilizce Psikoloji bölümünün eklendiğini de ekledi.

Üniversitede aile ortamı oluşturduk

Eğitimde iddialı bir üniversite olduklarını belirten İbrahim Taşel şöyle devam etti: “Bu iddiayı ortaya koyarken de bu hedefi yakalamak için üstün bir gayret harcıyoruz. Kaliteli eğitimi yakalayabilmek için her şeyden önce donanımlı bir altyapı ve kaliteli öğretim kadrosu gereklidir. Bu nedenle fiziki altyapımızı öğrencilerimizin rahat ve kaliteli koşullarda, pratik becerilerini arttırabilecekleri ortamlarda eğitim alabilecekleri şekilde oluştururken, öğretim kadromuzu da titizlikle oluşturduk. Gerek Türkiye ve KKTC, gerekse yurt dışında alanında en iyiler arasında yer alan akademisyenleri kadromuza kattık.”

HER TÜRLÜ SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUZ

Öğrencilerle yakından ilgilenmek felsefelerinin olduğunu söyleyen Taşel, “Öğrenciye yüksek standartta hizmet ve ilgi göstermeyi prensip edinmiş öğrenci odaklı bir anlayışa sahibiz. Üniversitemizde aile ortamını oluşturmayı başardık. Öğrencilerimizin ihtiyaç ve taleplerine kulağımızı tıkamadan, onların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenerek ilerliyoruz” diye konuştu.

Özgür ve özgün düşünen öğrenciler

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, üniversitenin misyonunu şöyle özetledi: “Uluslararası Final Üniversitesi olarak misyonumuz günümüz teknolojisini etkin şekilde kullanma becerisine sahip, özgün de düşünebilen, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal ve duygusal zekası oyuncuları yetiştirmektir. Üniversitemiz, gerçek yaşam deneyimleri ile pratik becerileri geliştirmeyi amaçlıyor.”

Yüksek katılımlı konferanslar

İbrahim Taşel, Uluslararası Final Üniversitesi’nin imza attığı projeleri şöyle anlattı: “Kaliteli eğitim vermenin yanında, hizmetlerimizi sürdürdüğümüz ülkemizin gelişimine katkı koymak, bilimsel yaklaşımlarla ekonomik ve toplumsal konulara görüş açıları sunmak, kuşkusuz bir bilim yuvası olan üniversitelerin görevleri arasındadır. Bu anlayışla da daha bir yıllık bir üniversite olmamıza rağmen kaliteli bilimsel çalışmalara imza attık.”

Yurt olanakları sunuyoruz

İbrahim Taşel üniversitenin konaklama ve diğer sosyal imkanları hakkında şu bilgileri verdi: “Üniversitemizin kendine ait yurtları mevcuttur. Kayıt yaptıran öğrencilerimize öğrenimlerini tamamlayana kadar tercihleri doğrultusunda yurt olanağı sunmaktayız. Üstelik küçük bir şehir olan Girne’de öğrencilerimizin ulaşım konusunda da sıkıntı yaşamamaları bir avantaj olarak değerlendirilebilir.”

İstinye Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında

Uluslararası boyutta gerçekleştirilen Üniversitelerin Etki Sıralamasında İstinye Üniversitesi Türkiye’den listeye giren en genç üniversite oldu. İstinye Üniversitesi, elde ettiği bu başarı ile dünyanın “en etkili” üniversiteleri arasında yerini aldı.

Üniversitelerin toplumların sürdürülebilir gelişimine kattığı değeri ölçmeyi hedefleyen ve dünyanın en saygın Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen Üniversitelerin Etki Sıralamasında (University Impact Rankings) İstinye Üniversitesi Türkiye’den listeye giren en genç üniversite oldu. Üniversitelerin toplumsal etkisini ölçmeyi amaçlayan sıralamada İstinye Üniversitesi, elde ettiği bu başarı ile dünyanın “en etkili” üniversiteleri arasında yerini aldı. Genç bir üniversite olmasına rağmen dünyadaki köklü üniversitelerle beraber 300 bandında yer alan İstinye Üniversitesi gelecek hedeflerine doğru hızla ilerleyen bir üniversite olduğunu bu başarısı ile doğruluyor.

YAPAY ZEKAYA YÖNELİK EĞİTİM

İstinye Üniversitesi, yapay zekâ çağının gerektirdiği donanımlara sahip, teknoloji ve bilimin gücünü uzmanlık alanında iyi kullanacak şekilde gençleri geleceğe hazırlıyor. Üniversite bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Laboratuvarı geleceğe şekil verecek bireyleri yetiştirmenin yanı sıra ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkartılacak bir merkez olma rolünü üstleniyor.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, bir konunun uzmanı olup yapay zekâyı öğrenmenin ve uzmanlık alanında yapay zekâ kullanmanın çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Koç, “Örneğin; Finans konusunda uzman olsanız dahi yapay zekâyı öğrenmeniz gerekiyor. Finans alanında yapay zekâ kullanımı ile çok ilgiliyiz. Yazılımcı akademisyenlerimizle finans modelini bilen akademisyenlerimizi bir araya getireceğiz. Yapay zekâ öğrenimine çok önem veriyoruz” dedi.

BİLİM ORTAYA ÜRÜN KOYMALI

Yapay zekanın geleceğinin mesleklerini belirlediğini söyleyen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye teknolojiyi dışardan transfer eden ülke olmaktan çıkmalı ve kendi ürünlerini ortaya koymalı” dedi. Bilimin ortaya ürün koyması gerektiğinin altını çizen Bulu, bu noktada en büyük sorumluluğun üniversitelere düştüğünü kaydetti. Bulu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilim yuvası olan üniversiteler, onların ürün ortaya çıkmasını destekleyen Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve iş dünyası bir araya gelerek bu coğrafyada ürettiğimiz teknolojiyi dışarıya transfer etmeliyiz. Böylece ülkemizi teknolojik gelişim ve değişimlerin öncüsü bir ülke haline getirmeliyiz. İstinye Üniversitesi olarak biz bu nihai hedefe katkı sunmak üzere çalışıyoruz. Günün sonunda bilim ortaya ürün koymalıdır.”

YAPAY ZEKAYA YOĞUNLAŞTIK

Yapay zekânın en yoğunlaştıkları alanların başında geldiğini aktaran Melih Bulu, “Çin, ABD gibi ülkelerin önde gelen üniversiteleri ve şirketleriyle ortak projeler üstünde çalışıyoruz” diye konuştu.

Bulu, dünyada kanser tedavisinde devrim yaratacak yapay zekâ programını ortaya çıkardıklarını vurguladı. Bulu şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemizi fikirlerin ürüne dönüşeceği bir yapay zekâ üssü yapmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe bu vizyonla hazırlıyor, onları Türkiye’yi ileriye taşıyacak güç olarak görüyoruz.”

SAĞLIKTA AR-GE DEVRİMİ

İstinye Üniversitesi Ar-Ge Merkezleri aynı zamanda sağlık alanında dünya çapında araştırma ve ilerlemelere de ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde bulunan 4 araştırma merkezinde alanında akademik çalışmaları ile öne çıkan bilim insanları ve öğrenciler birlikte çalışarak geleceğin tıbbını şekillendiriyor. Üniversitenin sağlık alanındaki Ar-Ge merkezlerinde onunüzerinde TUBİTAK projesi yürütülüyor ve bu projelerde öğrenciler aktif rol alıyor.

Yaşayan kampüs hayat katacak

Sakarya Üniversitesi’nde hayata geçirilecek olan ‘Yaşayan Kampüs’ uygulamasıyla kampüs içerisindeki sosyal olanaklar geliştirilecek. Sosyal alanlarındaki değişimin yanı sıra yine kampüs içerisinde öğrencilere yarı zamanlı istihdam imkanı oluşturulacak.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından öğrencilerin ders dışında kampüste daha fazla vakit geçirebilmelerine ve yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla “Yaşayan Kampüs Projesi” uygulamaya konulacak.

Uygulamayla birlikte doğal güzelliklerin yanı sıra öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği sosyal ve spor alanlarıyla yaşayan bir kampüs özelliğine sahip olacak. Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak yeni alanlarda, özellikle kantin ve kafeteryalarda öğrencilerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

SOSYAL DONATILAR GELİŞİYOR

Öğrenciler, kampüs sınırları içerisinde daha güvenli ortamlarda yarı zamanlı çalışarak gelir elde ederken, aynı zamanda eğitimlerine de devam edebilecek. Yapılacak alanlardan elde edilecek gelir ise üniversite toplulukları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, laboratuvar imkanları ve teçhizatlara harcanacak. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı açıklamada, eğitim, araştırma ve sosyal fayda üretme konularında Türkiye’de önemli yer edinmiş bir üniversite olduklarını söyledi. Savaşan, Yaşayan Kampüs Projesi’nin, SAÜ öğrencileri, çalışanları ve kentteki vatandaşların daha fazla sosyal imkan, spor alanları ve daha fazla hoşça vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşmasına yönelik bir proje olduğuna değindi.

GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Esentepe Kampüsü’nün Türkiye’de beğenilen nadir kampüslerden olduğuna da değinen Savaşan, “Biz bu doğal güzellikle yetinmek istemiyoruz. Doğal güzelliğin yanında bir de sosyal ve spor imkanlarının da artmasını istiyoruz. Aşama aşama inşallah hayata geçecek projeyle öğrencilerimiz, daha da mutlu olacakları kampüs alanına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

KANTİNLER EĞİTİM BİNALARININ DIŞINA ALINACAK

İlk etapta öğrencilerin sınıfa ve kütüphanelere giderken en çok kullandığı rotaları hareketlendirmek istediklerini aktaran Savaşan, ardından Sapanca Gölü imkanından daha fazla yararlanmaya çalışacaklarını belirtti. Rektör Savaşan, kantinlerin öğrencilerin en fazla vakit geçirdiği ve gün içerisinde ihtiyaç giderdiği mekanlardan birisi olduğuna işaret ederek, süreç içerisinde bunları eğitim binalarından dışarı çıkaracaklarını bildirdi. Kantinlerin birtakım güvenlik risklerini barındırdığına dikkati çeken Savaşan, “Hiç istemeyiz ama bir yangın çıkması veya cihazdan kaynaklı sıkıntı olması halinde bunun eğitimi aksatmaması lazım. Dolayısıyla bu güvenlik risklerini minimize etme anlamında kantinlerimizi aşama aşama eğitim binalarının dışına çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Savaşan, SAÜ’nün Esentepe dışındaki diğer fakülte binalarında da aynı standartta hizmet vermek için adımlar atacaklarını söyledi. Öğrencilere hijyen, konfor ve fiyat anlamında daha cazip olanaklar sunacaklarını, öğrencilerin proje ödevlerini grup halinde yapabileceği alanlar oluşturacaklarını anlatan Savaşan, “Temennimiz, kampüs, 7/24 çalışan, her gün hareketli bir alan olsun” dedi.

Öğrencilere istihdam imkanı

Projenin öğrencilere istihdam imkanı da sunacağını vurgulayan Savaşan, şunları kaydetti:”Bizim şu andaki öngörümüz, 150 civarında öğrenciye istihdam imkanı sağlanmış olacak. Kendi öğrencimiz kendi üniversitemizde, derslerine uygun saatlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Bunun dışında tabii ki profesyonel destek anlamında Sakarya’daki vatandaşlarımızdan da iktisadi işletme bünyesinde istihdam imkanı bulanlar olacak. Yaşayan kampüsün tamamı, kâr gütmeyen bir proje. Bunun içerisinde kantinler aslında önemli ama küçük bir bölümünü oluşturuyor. Projenin kantinlere indirgenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir eğitim projesi bu.”

Kültür noktaları yolda

Projenin senato onayıyla kurulan iktisadi işletme tarafından yürütüleceğini dile getiren Savaşan, “Bu sistem, birçok üniversitede var. Burası üniversitenin bir birimi olacak” dedi. Rektör Savaşan, uluslararası öğrencilerin de kendi kültürlerini buraya getirebilecekleri, tanıtabilecekleri mekanlara kavuşmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Çift diploma imkanı

Trakya Üniversitesi, eğitimde yeni bir dönem başlatıyor. YÖK denkliğine sahip, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki ilk ve tek üniversite olan Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile öğrenciler iki üniversitede de eğitim alabilecekler. Bu protokolle öğrenciler, hem yurt dışında eğitim alma imkanında faydalanacak hem de iki üniversiteden de diploma sahibi olacaklar. 2019-2020 ÖSYM Kılavuzunda yer alacak İngilizce Mimarlık Çift Diploma Programı’na kayıt olan öğrenciler, öğrenimlerinin 2 yılını Trakya Üniversitesinde, 2 yılı ise Uluslararası Balkan Üniversitesinde tamamlayacaklar. Balkanlara yönelik gerçekleştirilen projelerde artık farklı bir noktaya gelindiğini vurgulayan Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, çift diploma sistemi ile yükseköğretime yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL YENİ BÖLÜMLER GELECEK

Bu yıl Uluslararası Balkan Üniversitesi ile başladıkları 2+2 Çift Diploma sisteminin önümüzdeki yıl farklı bölüm ve üniversiteleri de kapsayacağını paylaşan Doç. Dr. Türkyılmaz, “Bu programların üniversitemiz ve Balkanlara çok önemli katkıları olacaktır” dedi. Türkiye’de 2+2 programının öncülerinden olmaktan ve Balkanlarla iş birliğini yeni bir boyuta ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yükseköğretim kalitemizi sınırlarımız dışarısına çıkarmak için iş birliklerimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. İmzaladığımız protokolle ülkemiz ve Kuzey Makedonya’dan öğrencileri ikişer yıl karşılıklı olarak ağırlayacak ve eğitim vereceğiz. İngilizce verilecek eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler dört yılın sonunda çift diploma sahibi olacaklar.”

Selçuk Üniversitesi ilk uçağını aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) “Sivil Havacılık Uçuş Akademisinin” pilotaj eğitiminde kullanılmak üzere 2017 model tek motorlu eğitim uçağı üniversite filosunu kaydedilen ilk uçak oldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapılan yoğun ve titiz çalışmalar neticesinde kalıcı adımlar atılmış ve pilotaj eğitimi verebilmek aynı zamanda ülkemiz havacılığına katkı yapabilmek için 2018 yılı sonunda ‘Sivil Havacılık Uçuş Akademisinin’ kuruluşu gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi. Akademinin kuruluşunun ardından ise ICAO standartlarına uygunluk çalışmaları ile gerekli izin ve bilgi yazışmaları yapılan 2 bin 500 metre uzunluğunda 45 metre eninde tüm uçakların iniş kalkış yapabileceği kapsamlı bir meydan ve pist çalışmasında temel atma aşamasına gelindi. Bakım ve hangarlama hizmetlerinin verilebileceği bir meydan özelliği taşıyan pist bölgesi Konya merkezine 30 kilometre mesafede Sarayönü ilçesinde bulunuyor.

MEF Üniversitesi değişime ayak uydurdu

MEF Üniversitesi’nde Açık Kitlesel Çevrimiçi Ders Platformaları ders planlarına dahil oldu, finaller kalktı. Öğrenciyi merkeze alan değişimlerle yükseköğretimde öncü gelişmeler için adımlar atıldı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, yeni anlayışla MEF öğrencilerinin fark sağlayacağını söyledi.

MEF Üniversitesi, aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i 2014 yılından bu yana tüm programlarında uygulayan dünyadaki ilk ve tek üniversite olarak kurulduğundan bu yana yükseköğretimde yürüttüğü çalışmalar ile adından söz ettiriyor. MEF, Flipped Learning çalışmalarının ardından 2017-2018 Akademik Yılı’nda adaptive learning (uyarlanabilir öğrenme) uyumlu, yapay zeka destekli dijital ders platformlarını programlarına dahil etti. Yükseköğretimin dijitalleşmesinde 2016’da İngiltere’de ve 2019’da Amerika’da yayınlanan iki önemli kitabı ile öncülük yürüten MEF Üniversitesi, yeni bir girişime daha imza attı. MEF’te gelecek akademik yıldan itibaren, öğrencilerin lisans eğitimi süresince alacağı toplam seçmeli derslerden en az 2’si veya yüzde 20’sinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından alınması zorunluluğu getirildi.

FİNAL SINAVLARI KALDIRILDI

Harvard ve MIT tarafından kurulan ve 120’den fazla uluslararası kurumsal partneri olan Edx ile birlikte Stanford’tan iki profesörün başlattığı ve şimdi uluslararası 191 partneri olan Coursera başta olmak üzere, gelişmekte olan diğer açık kitlesel (FutureLearn, Cognitive Class, iversity, Udacity,…) ders platformlarından seçmeli derslerini alacak öğrenciler değişimi yaşayacak. Bu sayede öğrenciler kendini geleceğe yetiştirebilecekken, mezuniyet sonrasında CV’lerinde aldıkları açık kitlesel platform eğitimleri ile fark yaratacak. MEF Üniversitesi, bu değişime ilave olarak yenilikçi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İki yıl önce başlatılan örnek uygulamaların sonucunda, gelecek akademik yıldan itibaren, “Proje ve Ürün Odaklı Eğitim” sisteminin tüm lisans programlarında yaygınlaşması kararı alındı ve bunun neticesinde final sınavları akademik takvimden kaldırıldı.

3 BİN 600 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM GÖRÜYOR

Rektörlüğünü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in yaptığı MEF Üniversitesi bünyesinde Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere 5 fakültede 15 program bulunurken güncel öğrenci sayısı ise 3 bin 600. Kurumun akademik kadrosunda ise toplamda 165 akademisyen bulunuyor. MEF Üniversitesi’nde öğrenciler merkezi yerleştirme puanlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranlarında burslu alınıyor. Ayrıca ilk 5 bine giren öğrencilere de değişik kategorilerde burs imkanı sunuluyor.

İKİ YENİLİK DAHA DEVREYE GİRİYOR

MEF’li öğrencilerin dersleri, proje ve ürün odaklı eğitim modeliyle tasarlanacak, öğrenme içselleştirilecek, öğrenilen yaşanacak. Deneyimleyen öğrenci, öğrendiğini unutmayacak.

Tüm bu öğrenci merkezli değişimler ile ilgili Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin şunları söyledi: ‘‘MEF’in kuruluşundan bu yana yürüttüğü öğrenci merkezli yapıyı destekleyen iki yenilik daha önümüzdeki yıl itibariyle devreye giriyor. Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi, kendisini keşfetmesi ve sürekli geliştirmesine daha çok olanak sağlanacak bu iki değişim için heyecan duyuyoruz. Bizim yükseköğretimde yürüttüğümüz bu değişimler, yeni kuşakla örtüştü.”

%72’Sİ HEMEN İŞ BULDU

Flipped Learning ile yetişen ilk mezunların yüzde 72’sinin hemen iş bulduğunu söyleyen Şahin, yüzde 12’sinin yüksek lisans yaptığını, yüzde 12’sinin kişisel gelişim eğitimi aldığını ve sadece yüzde 4’ünün iş arayışında olduğunu söyledi. Şahin, “Bu zor ekonomik şartlarda aktif öğrenme ile öğrenen, kendini geliştiren öğrencilerimizi sektörleri

hemen sahiplendi. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Onların daha da başarılı olması için yükseköğretimi modernleştirmeye davam edeceğiz” dedi. Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversitedir.

MEF ÜNİVERSİTESİKÜNYESİ

Rektör: Prof. Dr. Muhammed Şahin

Kuruluş Tarihi: MEF 2012’de kuruldu ve ilk öğrencilerini 2014’te aldı.

Bulunduğu İl: İstanbul

Akademik Birimleri:

Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere 5 fakültede 15 program bulunmaktadır.

Öğrenci Sayısı: 3160

Akademik Personel Sayısı: Prof. Doktor: 25, Doçent Doktor: 14, Doktor Öğretim Üyesi: 52, Öğretim Görevlisi: 45, Araştırma Görevlisi: 29 Toplam: 165 Akademisyen

Burs Olanakları: Yerleştirme puanlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranlarında burslu olarak alıyoruz. Bu burslara ilave olarak Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okullar Eğitim Bursu, Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu, Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu ve Nazmı Arıkan Eğitim Kurumları bursları da bulunmaktadır. Ayrıca ek olarak ilk 5.000 sıralamadaki öğrenciler için değişik kategorilerde burslar kazanacaklardır. Burslar ile ilgili koşul ve detaylar web sayfamızdaki 2019-2020 Burs Yönergemizdedir.

Yurt Olanakları: Yürüme mesafesinde 280 kapasiteli kız öğrenci yurdu, erkek öğrencilerimiz için ise anlaşmalı yurtlarımız vardır.

Öğrenci Kulübü Sayısı: 52 Öğrenci Kulübü ve 14 Spor Takımı

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ikili anlaşmalar: MEF Üniversitesi, tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak 3+2 Programıyla; MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır.

Öğrenciler neden sizi seçsin? Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan dünyada ilk ve tek üniversitedir. MEF Üniversitesi Yükseköğretimin dijital dönüşümünde global liderlik yürütmektedir. 3+2 modelini tüm programlarında uygulayan Türkiye’de ilk ve tek üniversitedir. Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı, İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta ayrıcalıklı konumuyla öğrencilik hayatını zenginleştirecek imkanlarla dolu bir yaşam alanı sunar.

İletişim Bilgisi: Adres: Maslak Ayazağa Cad. No:4 Maslak 34396 Sarıyer/İstanbul Telefon: 0212 395 36 95 Web: www.mef.edu.tr

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NDE TERCİH GÜNLERİ BAŞLADI

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 17 Temmuz’da YKS sonuçlarını açıklamasının ardından Çankaya Üniversitesi’nin düzenlediği Tanıtım Günleri’ne büyük ilgi oldu. 17 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz’da sona erecek ‘Tanıtım Günleri’ üniversitenin 100. Yıl’daki Balgat Kampüsü ile Eskişehir Yolu 29’ncu kilometresindeki merkez kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.

BİLGİ VERİLİYOR

Tanıtım Günleri kapsamında, üniversiteye adım atacak gençlere Çankaya Üniversitesindeki fakülte ve bölümler hakkında bilgi veriliyor, barınma imkanları ve sosyal-kültürel-sportif imkanlar anlatılıyor. Laboratuvarları, kütüphaneyi, yurt ve spor alanlarını gezme olanağı bulan gençler fakülte dekanları ve bölüm hocalarıyla da görüşebiliyor.

ÜCRETSİZ SERVİS İMKANI

Balgat ve Merkez Kampüs’e kendi imkanlarıyla ulaşamayan öğrenci ve veliler için ücretsiz servis imkanı sunuluyor. Tanıtım Günleri boyunca hafta içi Sıhhiye’den servis kalkıyor. Bu servis ilk olarak Balgat Kampüs’e uğruyor, ardından Merkez Kampüs’e hareket ediyor.

TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

5 Fakülte, 20 Lisans Programı, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Ön Lisans Programı’nın yer aldığı Çankaya Üniversitesi, tam zamanlı akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. Hukuk, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü hariç yüzde 100 İngilizce eğitim verilen Çankaya Üniversitesine burslu yerleşen öğrencilerin bursları hiçbir nedenle kesilmiyor . Üniversite, gençlerin akademik başarısını da spor, sanat ve kültürel etkinliklerle destekliyor.

Köklü bir Osmanlı vakfından araştırma üniversitesine

“Sadece eğitim değil, değer de veriyoruz” mottosuyla 2010 yılında eğitime başlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, nitelikli eğitimi, burs imkânları, üniversite-sanayi iş birliği, bilgiye erişme imkânları, uluslararası bağlantıları, kültürel, sosyal, spor etkinlikleri, kariyer ve yurt dışı eğitim fırsatlarıyla öğrencilerine ulusal ve uluslararası alanlarda yeni değerler kazandırmayı hedefliyor.

Fatih Sultan Mehmet’in 1471 yılında kurduğu vakfının öncülüğünde 2010 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), “Sadece eğitim değil, değer de veriyoruz” mottosuyla bir araştırma üniversitesi olarak eğitime başladı. Üniversitenin kurucu vakıfları ise şöyle: Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bi Abdurrahman (Mimar Sinan) Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı.

HEDEF BİLİMSEL GELİŞİM

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarındaki tarihi yerleşimlerinde sosyal bilimler, mimarlık, mühendislik ve sanat alanlarında sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ile ulusal ve uluslararası alanlarda yeni değerler kazandırmayı hedefleyen üniversite, ayrıca ulusal savunma, metalürji, tarihi analiz, mimari restorasyon ve sahip olduğu araştırma merkezleri aracılığıyla tıbbi teknolojiler alanında araştırma gibi çeşitli alanlar için bir araştırma ve geliştirme platformu sunarak, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

FSMVÜ'nin ana odak alanlarının başında kamu ve özel sektör için bugünü ve geleceği şekillendiren teknolojilerin araştırılması-geliştirilmesi ve üretilmesi için çeşitli platformlar ve fırsatlar sağlarken aynı zamanda geçmişi de korumak yer alıyor.

Uluslararası öğrencilere burs olanakları

Kar amacı güdülmeksizin devlete ait vakıflar tarafından finanse edilen FSMVÜ’nun tüm uluslararası öğrenciler, çeşitli derecelerde öğrenim bursları (en az %50) ile öğrenim görüyor ve bazı programlar için ise yalnızca tam (% 100) öğrenim bursu ile uluslararası öğrenciler kabul ediyor. Akademik, bilimsel ve spor alanlarında üstün başarı sergileyen öğrenciler ise, başarılarının niteliğine bağlı olarak çeşitli miktarlarda burslar alabiliyor.

Maltepe’de dünya üniversitesi Maltepe Üniversitesi öğrencilere sağladığı sosyal olanakların yanı sıra güçlü akademik kadrosuyla da uluslararası kalitede bir eğitim sunuyor. Üniversite ayrıca, diplomayla beraber sağladığı ekle beraber öğrencilerine dünya vatandaşı olma imkanı da sağlıyor.

Eğitim serüvenine 1997 yılında başlayan Maltepe Üniversitesi; bugün 9 fakülte, 3 enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve Konservatuvarıyla eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. Bin dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan üniversite, fakülte/yüksekokul binalarının dışında açık amfileriyle, spor merkezleriyle, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına cevap veren tüm mekânlarıyla, Marmara Eğitim Köyünde, doğanın içinde öğrencilerini karşılıyor. Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim Komisyonunun gereklerine dayalı olarak çalışmaya başlayan ilk üniversitelerden olan Maltepe Üniversitesi, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programı olan Erasmus+’a en çok öğrenci gönderen üniversitelerden de biri oldu.

DÜNYA VATANDAŞI ÖĞRENCİLER

Maltepe Üniversitesi’nde öğrenciler aldıkları diploma ekiyle uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip oluyorlar. Bu da öğrencilerin dünya vatandaşı olmalarında önemli bir etken. Örneğin Maltepe Üniversitesi diplomasına sahip olan bir öğrenci, Avrupa Birliği ülkelerinde dilediği üniversitede lisansüstü çalışmalar yapabiliyor; marka yaratan firmalarda yer alabilecek yeterliliğe sahip olabiliyor. Maltepe Üniversitesi Avrupa dışı coğrafyaya da her geçen gün daha fazla uzanıyor ve sürekli olarak işbirliği anlaşmaları imzalıyor. Üniversite bunun yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencileri yerleşkesinde ağırlayıp, bilgi ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayarak, küresel sorunlara çözüm aramalarında onlara rehberlik ediyor. Yedi yıldır 2500’den fazla öğrencinin İngilizce olarak hazırladıkları bildirileriyle, poster sunumlarıyla ve sanatsal etkinlikleriyle katıldığı MUISC (Maltepe University International Student Congresses) kapsamında bu yıla kadar toplam olarak 53 kongre düzenlendi.

FARKLI UYGULAMA ALANLARI

Üniversitedeki hemen her akademik birimin kendine özgü uygulama alanları var. İletişim Fakültesinde bulunan kapalı ve açık plato ve stüdyolarda öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitim alabiliyorlar. Ayrıca öğrenciler, Türkiye’nin en köklü yapım firmalarınca kiralanan stüdyolarda staj yapma olanaklarına da sahip oluyorlar. Çizimin, el becerilerinin, teknolojinin çok önemli bir yer tuttuğu Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde de durum farklı değil. Maltepe Üniversitesindeki “Hangar”da mimar adayları derslerde aldıkları kuramsal bilgilere ek olarak uygulamalar yapıyor ve dünya mimarisinin önde gelen isimlerini düzenlenen uluslararası çalıştaylar çerçevesinde burada ağırlıyorlar.

Üniversite öğrencilerinden cep boyutunda biyosensör

Sabancı Üniversitesi master öğrencileri Doğukan Kaygusuz, Sümeyra Vural ve Öğretim Üyesi Meltem Elitaş, GDO analizi ve kimlik belirleme gibi DNA bazlı birçok testin ev ortamında yapılmasına olanak sağlayan cep boyutunda biyosensör yaptı. GDO’lu DNA’yı 30 dakikada tespit edebilen sensör ile GDO’lu gıdalar evlerde, tarlalarda ve üretim alanlarında kolayca tespit edilebilecek. Verilen bilgiye göre, çıkış noktası GDO tespiti olan projede, sistem kurulduktan sonra cihaz hemen hemen her örnekte kolayca DNA tespiti yapılabiliyor. Laboratuvar ortamında en az 160 dakika süren DNA tanısı, Sabancı Üniversitesi’nde geliştirilen biyosensörün ile 30 dakikaya iniyor.

KAN HASTALIKLARINDA KULLANILACAK

Uygulama GDO tespitinin yanı sıra kan hastalıkları, enfeksiyon, kimlik belirleme gibi DNA tanısı gerektiren çalışmalarda kullanılabilecek. Sensör bebeğine verdiği mamada GDO olup olmadığını anlamak isteyen bir anneden, bakteriyel enfeksiyon tanısı yapmak isteyen bir hemşireye kadar farklı katman ve bilgi birikimine sahip kişi ve kurumlar tarafından kullanılabilecek. Cihazı geliştiren ekip ,önümüzdeki dönemde biyosensör cihazı ile bir AB projesinde yer almayı da planlıyor.

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Açıklamada verilen bilgiye göre, soya ve mısır ürünlerinde GDO tespitinde başarılı sonuçlar elde edilen biyosensör için patent başvurusu yapıldı. Patent araştırması sırasında yapılan çalışmaya göre, biyosensörün Türkiye’de benzerinin olmadığı, dünyada ise en düşük maliyet ve kolay kullanılabilen biyosensörlerden biri olduğu tespit edildi. Ürün prototipinin, uluslararası üretim normlarında son haline getirilerek en kısa vadede satışa sunulması hedefleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin ekibinde Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Doğukan Kaygusuz, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra Vural ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş’ın yanı sıra Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Stuart Lucas ile Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Özhan Aytekin yer alıyor.

Bir yüksek öğrenim vahası: Kuzey Kıbrıs Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği, dünyanın en güvenli ülkelerinden olan Kıbrıs, yapılan eğitim yatırımları ve açılan üniversiteleriyle yüksek öğretimde bir dünya lideri haline geldi. Ülkede uluslararası öğrenciler toplam öğrenci sayısının üçte birini oluşturuyor ve bu rakamlar Kuzey Kıbrıs’taki yüksek öğrenimin uluslararası kalitesini gösteriyor.

Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alan Kıbrıs, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla Doğu ve Batı kültürünü harmanlıyor. Yüzyıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan kültür zengini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yapılan eğitim yatırımları ve açılan üniversiteleriyle yüksek öğretimde bir dünya lideri haline geldi.

ELVERİŞLİ ORTAM

Hareketli sosyal çevresi ile dünyanın her yerinden gelen öğrencilere İngilizce dilindeki yüksek öğretimde kazançlı fırsatlar sunulan Kuzey Kıbrıs, avantajlı iklimi, doğal çevresi, neredeyse varolmayan suç oranı ile siyasi, dini ve etnik çatışmaların bulunmamasıyla eğitim için elverişli bir destinasyon. Yüksek kaliteli ve uluslararası kabul görmüş ve onaylanmış üniversitelerden alınan diplomalar ile öğrenciler için başarılı kariyer fırsatları da sunuluyor.

KALİTELİ EĞİTİM

2019 verilerine göre, Kuzey Kıbrıs’ta 131 ülkeden toplam 102 bin 944 öğrenci ile 19 üniversite ve 65 ülkeden öğretim elemanı bulunuyor. Türkiye'den 54 bin 966 öğrenci, 12 bin 506 Kıbrıslı Türk öğrenci ve 35 bin 472 uluslararası öğrenci Kıbrıs'ta eğitim görüyor. Uluslararası öğrenciler toplam öğrenci sayısının üçte birini oluşturuyor ve bu rakamlar Kuzey Kıbrıs’taki yüksek öğrenimin uluslararası kalitesini gösteriyor.

AKREDİTASYONLARI VAR

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversiteler, KKTC Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmıştır. Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin çoğu AS, ABET, ASIIN, MUDEK, TedQual, Edexcel-UK, MIAK, FIBAA, IACBE, ECBE, EAQUALS, ACPE, AACSB, UK-NARIC gibi uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiştir. KKTC üniversiteleri, Avrupa Üniversiteleri Birliği (EUA), Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) ve İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu’nun (FUIW) tam üyesidir.

DEVLET DESTEKLİYOR

Üniversite sayısı ve eğitim kalitesindeki artış ile Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler dünya çapında tanınmış, akredite olmuş ve adım adım dünya standartlarında bir kurum haline gelmiş durumda. Kuzey Kıbrıs ekonomisinin yüzde 40’ını oluşturan yüksek öğrenim, Devlet tarafından aktif olarak teşvik ediliyor ve destekleniyor. Bu nedenle bir ada Devleti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “yüksek öğrenim vahası” olarak kabul ediliyor.

Yunus Emre Enstitüsü yaz okulları başlıyor

Farklı coğrafyalardan farklı kültürler Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları ile Türkiye’de bir araya geliyor. Yunus Emre Enstitüsü tarafından her sene düzenlenen yaz okulu bu sene Türkçe, Türk Edebiyatı, Türk Sineması, Arkeoloji ve Bilim alanlarından oluşan 5 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009’da kurulan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getiren yaz okullarına bu yıl bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl 10.su düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu”nun yanı sıra Arkeoloji, Edebiyat, Bilim ve Türk Sineması alanlarında da yaz okulları düzenleyen enstitü bu okullarda tüm dünyadan gençleri Türkiye’de buluşturuyor. Türk Sineması, Türk Edebiyatı ve Arkeoloji Yaz Okulu için 141 farklı ülkeden 7500’e yakın açık başvuru arasından toplam 75 kişi kabul edildi.Alanında uzman katılımcılar yaz okulları kapsamında gerçekleştirecekleri Türkiye yolculuğu ile 2 hafta boyunca unutulmaz anlar yaşayacaklar.

Türkçe için 10. Yılda 10. Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü kuruluşunun 10. yılında Türkçe Yaz Okulu’nun 10.su ile tüm dünyadan gençleri bir araya getiriyor. Türkiye meraklısı, 18-35 yaş aralığında, B1 ve üzeri seviyede Türkçe öğrenmiş ve henüz Türkiye’yi görme fırsatı bulamamış gençlerin misafir edildiği Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, Türkçe derslerinin yanı sıra yemek, halk oyunları, fotoğraf, tiyatro, okçuluk, müzik, kaligrafi ve resim gibi birbirinden farklı atölye çalışmalarına katılacak. Hafta içi öğleden önceki zaman diliminde profesyonel öğreticilerden Türkçe dersleri alacak olan öğrenciler kısa bir zaman dilimi içinde Türkçelerini geliştirme imkânı bulacaklar. Bununla birlikte İstanbul’dan Bartın’a, Bursa’dan Amasra’ya, Bolu’dan Ankara’ya Türkiye’nin farklı şehirlerini gezecek olan öğrenciler yöresel lezzetleri yerinde tadarken kimi zaman dalından meyve toplayacak, kimi zamansa atölyede çömlek yapmayı öğrenecek. Ayrıca Türkiye’deki düğün merasimleri, Karagöz ve Hacivat gösterimleri, masal anlatımı, film etkinlikleri gibi deneyimlerle Türkiye’yi ve Türk dilini yaşayarak öğrenme fırsatı elde edecek.

Gençler Anadolu’nun kadim tarihini keşfe çıkıyor

Anadolu Kültür Mirasına Yolculuk: Arkeoloji Yaz Okulu Türkiye’nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen Dünya Kültür Mirasında Türkiye-Arkeoloji Yaz Okulu bu yıl ilk kez kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite öğrencilerini Türkiye’de buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çorum Valiliği iş birliğinde, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.

Dr. Rüstem Aslan’ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilecek programda yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halkbilim, coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında eğitim alan farklı ülkelerden 25 öğrenci, Anadolu’nun geniş yelpazedeki kültürel birikimini yerinde görecekler.

Bilim dolu bir yaz

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla ilki düzenlenen TABİP - BİLİM Yaz Okulu;Türkiye’nin sahip olduğu bilimsel kapasiteyi, Türk reel sektörünü ve Türk akademik çevrelerini dünyaya tanıtmak amacıyla 22 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da başlıyor.

Geleceğe açılan kapı İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüs’ünde üniversite adaylarını ağırlayacak. Üniversite yüksek oranlardaki ÖSYS burslarının yanı sıra bu yıl ilk kez vereceği ‘Komşu Bursu’ ve ‘Anlaşmalı Okul İndirimi’ ile öğrenciler için geleceğe açılan kapı olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüs’ünde üniversite adaylarını ağırlayacak. Üniversite yüksek oranlardaki ÖSYS burslarının yanı sıra bu yıl ilk kez vereceği ‘Komşu Bursu’ ve ‘Anlaşmalı Okul İndirimi’ ile öğrenciler için geleceğe açılan kapı olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüs’ünde üniversite adaylarını ağırlayacak. Üniversite yüksek oranlardaki ÖSYS burslarının yanı sıra bu yıl ilk kez vereceği ‘Komşu Bursu’ ve ‘Anlaşmalı Okul İndirimi’ ile öğrenciler için geleceğe açılan kapı olacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi, yüksek oranlardaki ÖSYS burslarının yanı sıra bu yıl ilk kez vereceği Komşu Bursu ve Anlaşmalı Okul İndirimi ile hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler için geleceğe açılan kapı olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 29 Temmuz tarihine dek sürecek ve Dragos Kampüs’te gerçekleştirilecek olan 2019-2020 Akademik Yılı Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği’nde, her gün 09:00-18:00 saatleri arasında, deneyimli tercih danışmanları tarafından her öğrenciye özel danışmanlık hizmeti verilecek.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE

Yaklaşık 6 bin öğrencisi, 2 bin 500’e yakın mezunu, 83 ülkeden bin civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüs’ünde üniversite adaylarını ağırlıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından aday öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatılacak. Etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı da bulacak.

SEÇİM KOLAYLAŞIYOR

Değişen sınav sistemi dolayısıyla sınavların içeriğine ve puanlama sistemine yansıyan değişiklikler neticesinde birçok öğrencinin istediği bölümlere yerleşemediğini hatırlatan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan “Geçtiğimiz yıl Yüksek Öğrenim

Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Tercih Anketi’ne göre öğrencilerin vakıf üniversitelerini tercih etmesinde en önemli kriterlerden biri burs oranı. Biz de bu tercih eğilimini dikkate alarak; hem başarıyı ödüllendiren pek çok burs seçenekleriyle hem de yüksek oranlarda artan ÖSYM burs oranları ile öğrencilerin daha rahat seçim yapmalarına olanak sağlıyoruz. Öğrenci, akademisyen ve mezunlarımızın ulusal-uluslararası başarıları, güçlü akademik kadromuz ve burs olanaklarımız hakkında bilgi almak isteyen tüm aday öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz” dedi.

ŞEHİR’DEN KOMŞU AYRICALIĞI

İstanbul Şehir Üniversitesi, sahip olduğu 30 lisans ve 13 önlisans programıyla, kurulduğu günden bu yana ÖSYS puanına göre hak edilen burs ve indirimler ile sınırlı kalmayarak, her öğrenciye hitap edebilecek çeşitli burs ve indirim imkanları sunuyor. Başarılı öğrencileri ödüllendiren ve bilimsel arayışlarında onlara her türlü desteği veren İstanbul Şehir Üniversitesi, bu yıl ilk kez vereceği “Komşu Bursu” ile Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde ikamet eden veya bu bölgelerdeki liselerden mezun olan öğrenciler yüzde 10 indirim uygulayacak. Ayrıca yine bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Anlaşmalı Okul İndirimi’ sayesinde de, ikili protokol yapılan liselerde okuyan öğrencilere, burs imkanı sağlanacak.

KESİNTİSİZ BURS İMKANI

Adaylar, üniversiteye giriş sınavında aldıkları puana göre; İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu Tam Burslu, %75 İndirimli, %50 İndirimli, %25 İndirimli ya da Tam Ücretli kategoride, farklı programlara yerleşebiliyor. Tam burslu kategoride yerleşen öğrenciler, ücretten % 100 muafiyetin yanı sıra ilk 5 bin içinde yer almaları durumunda yurt bursu, yemek bursu ve aylık nakit ödeme gibi farklı olanaklardan faydalanabiliyor. %75, %50, %25 ve tam ücretli kategoride bir programa yerleşen öğrenciler ise bununla sınırlı kalmaksızın aranan şartları sağlamaları durumunda, farklı burs ve indirim seçeneklerini mevcut burslarıyla birleştirebiliyor. Öğrencilerine kesintisiz burs imkanı sunan üniversitede; öğrenim ücretinden muafiyet, aylık ödenen nakit burslar ve ek haklar, belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece veriliyor.

Eğitimde ülkenin parlayan yıldızı KTO Karatay Üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi, 8 bin 500’e ulaşan öğrenci sayısıyla eğitimde ülkenin en dinamik kurmlarının başında geliyor. İnovasyon anlayışıyla insana yatırımın önemsendiği kurumda iyi yetişmiş mezunlarla Türkiye’nin kalkınması ön planda tutuluyor.

KTO Karatay Üniversitesi 2019-2020 akademik yılında da atılımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Üniversite, 68 program, 8 bin 500’e ulaşan öğrenci sayısı, 6 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile eğitimde öncü üniversite olma hedefine ise gün geçtikçe daha da yaklaşıyor. Temelleri “Ahilik” kültürüne dayanan ve 1251 yılında Emir Celâleddin Karatay tarafından kurulan Karatay Medresesinin ruhunu yansıtan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe ülke ve Konya’ya değer katmaya devam ediyor.

İNSANA YATIRIM

İnsanlığa faydalı olma çabasında olan KTO Karatay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye’nin en eski ve güçlü odalarından olan Konya Ticaret Odasından alırken, hızlı büyüme evresini de sürdürüyor. Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Konya Ticaret Odası ile KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak gün geçtikçe ileri taşıyor. KTO Karatay Üniversitesi yaklaşık 400 akademisyen, 300’ün üzerinde idari personeli, 68 program,40 ön lisans ve lisans programı, 28 lisansüstü programı eğitimde öncü üniversite olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşıyor.

Türkiye’de Planör Eğitimiyle Pilot Yetiştiren Tek Üniversite “İş Hayatına Açılan Kapı” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren KTO Karatay Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü’ne ilk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında alacak. Türkiye’de planör eğitimiyle kendi uçaklarıyla ve kendi pistinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanına sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, Pilotaj Bölümü’ne ilk yıl 5’i yüzde yüz burslu, 35’i ise ücretli olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edecek. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Meslek Yüksekokulu ile KTO Karatay Üniversitesi, meslek yüksekokulu sayısını 3’e yükseltiyor. Yeni dönemde Dış Ticaret ve Mekatronik programlarına öğrenci kabul edecek olan üniversite, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununa da katkı sağlamayı amaçlıyor.

HUKUKTA GÖZLEM PROJESİ

Hukuk Fakültesi mezunlarının, mezuniyet sonrasında doğru adım atabilmeleri ve staj yapacakları alanları doğru belirlemeleri adına oluşturulan proje ile öğrenciler hâkim, savcı veya avukat, hangi kimlik üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini eğitim aldığı süre zarfı içerisinde görebilme imkânı buluyor. Öğrenciye her daim değer veren bir anlayışı benimseyen üniversite, Türkiye genelindeki 172 üniversiteden 26 bin öğrencinin katıldığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 verilerine göre “Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci Memnuniyeti Genel Sıralaması’nda” 20’nci sırada yer alıyor. Ayrıca “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” ve “Yerleşke Yaşamının Doyuruculuğu” kategorilerinde A Plus üniversite olarak başarısını ortaya koyuyor.

8 Farklı Yabancı Dil Öğrenme İmkânı

Öğrenciler, günümüzde sadece bir yabancı dil bilmenin yetersiz kaldığı durumlarla karşılaşabiliyor. Yabancı dil olarak yalnızca İngilizce bilmek, günümüzde yetersiz olabiliyor. Bunun yanı sıra farklı bölümlerde farklı diller ön plana çıkabiliyor. Orta Doğu’da çalışmak isteyen biri, Farsçaya ya da Arapçaya gereksinim duyabilirken, gelecek planları arasında Uzak Doğu olan biri, Japoncaya ihtiyaç duyabiliyor. Dil eğitiminin gelecek nesiller için önemini bilen KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerine sekiz farklı dili öğrenme imkânı sunuyor. İngilizcenin yanı sıra ikinci bir dilde de kendini geliştirmenin önünü açan üniversite öğrencilerini 6 dönem boyunca Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Japonca ve İspanyolca dillerini öğrenmeleri konusunda destekliyor.

Sağlık eğitiminde dünyanın çekim merkezi

2007’de kurulan ve sağlık eğitiminde dünyada söz sahibi olmak için yola çıkan Acıbadem Üniversitesi öğrencilerine, akademik çalışmaya yatkın, araştırmayı seven profesyoneller olabilmeleri için her türlü imkanı sunuyor.

Sağlık eğitiminde sadece Türkiye’de değil dünyada da söz sahibi bir üniversite olma hedefiyle yola çıkan Acıbadem Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitim ve araştırmada ulusal düzeyde model olan, dünyada referans gösterilen sürekli öğrenme ve gelişime odaklı bir eğitim politikasını benimseyen Üniversite, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak üzere 5 fakülte, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 2 meslek yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 enstitüden oluşuyor. Ayrıca klinik uygulamalar ve saha eğitimleri için Acıbadem Üniversitesi Atakent ve Maslak Hastaneleri olmak üzeri iki üniversite hastanesi de bulunuyor.

BİRİKİM VE DENEYİMİ EĞİTİME TAŞIDIK

Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Aydınlar üniversitenin kurulduğundan bu yana katettiği yolu şu şekilde özetliyor: “Acıbadem Üniversitesi, sağlık hizmetlerinde 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimi eğitim alanına taşımak amacıyla kurulmuş bir üniversitedir. Sağlık sektöründeki deneyimimizden gelen öncü ve bütüncül bakış açımızı sunduğumuz eğitime yansıtarak fark yarattık. Bu farkı, kampüsten laboratuvara, eğitim kadrosundan sosyal olanaklara kadar bir öğrenci için gerekli her noktada görmeniz mümkün. Çünkü biz, üniversite yıllarını, öğrencimizin her yönüyle yaşama hazırlandığı bütüncül bir süreç olarak ele alıyoruz.”

SAĞLIĞA ODAKLANDIK

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin de Türkiye’nin sağlık alanında en iyisi olma, dünyanın da bu alanda sayılı üniversiteleri arasında yer alma hedefiyle yol aldıklarını vurguluyor. Bu yıl itibariyle öğrenci sayılarının 4 bin’i aştığını belirten Prof. Dr. Ahmet Şahin “Acıbadem Üniversitesi sağlığa odaklanmış bir üniversite. Amacımız nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek.”

Dünyanın en kapsamlı medikal simülasyon merkezi: CASE

Acıbadem Üniversitesi, bünyesindeki tüm departmanlar ve teknolojik alt yapısı ile alanında dünyadaki en kapsamlı medikal eğitim merkezlerinden biri olan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik – Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi – CASE’e sahip. Simüle hastaları, elektronik öğrenme ve beceri laboratuvarları ve gelişmiş teknolojiye sahip medikal simülatörlerle özel bir eğitim modelinin uygulandığı merkezde, mezuniyet öncesi ve sonrasına yönelik eğitim programları gerçekleştiriliyor.

UZMANLIK EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Merkez; Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi ve İleri Düzey Endoskopik - Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’nde öğrenciler için, elektronik öğrenmeyle, simüle hastalarla ve simülasyon uygulamalarıyla harmanlanmış eğitim metodolojisi kullanılıyor. Sanal bir hastane olarak tasarlanmış Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’nde öğrenciler farklı kriz senaryolarını uygulayarak klinik eğitimlerindeki stajlara hazırlanıyorlar. Endoskopi ve robotik cerrahi alanında uzman hekimlerin becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulan İleri Düzey Endoskopik - Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi’nde mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Yurtdışı programlarına katılma imkanı veriyor

Acıbadem Üniversitesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Değişim Programı’nın bir üyesidir. Bu program dahilinde öğrenciler, bir ya da iki dönem anlaşmalı Avrupa üniversitelerinde öğrenim görme ve / veya staj hareketliliği kapsamında farklı bir ülkede mesleki deneyim edinme fırsatına sahiptirler.

Araştırma çalışmaları için özel altyapı

Acıbadem Üniversitesi’nin temel faaliyet alanlarından biri de ‘araştırma.’ Üniversite, toplumun yararına yönelik öncelikli olarak sağlık, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki araştırmalarla bilimsel ilerlemeye katkı sağlamak, kamu/özel sağlık sektörü ve sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde translasyonel araştırma projeleri gerçekleştiriyor. Kerem Aydınlar Kampüsü içinde araştırmacıların etkinliklerini yürütebilmeleri için ortak alanlar, farklı disiplinlerdeki araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan ileri teknolojik altyapı ve cihazlara sahip laboratuvarlar bulunuyor.

Sağlıkta yeni fikirlere destek: Kuluçka Merkezi

Üniversite, başta Acıbadem Üniversitesi öğrencileri olmak üzere girişimcilerin sağlık alanındaki düşünce, fikir ve projelerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için uygun faaliyet alanları oluşturmaya da gayret ediyor. 2017 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı her türlü iş fikrini, girişimi desteklemeyi hedefliyor. Merkez, girişimcilerin öğrenme, uygulama ve iş planlama süreçlerine destek oluyor. Girişimciler eğitimlerin yanı sıra Acıbadem Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısından ve laboratuvarlarından yararlanırken Acıbadem Üniversitesi akademisyenlerinden de danışmanlık desteği alıyor. Girişimciler, üniversitenin iş birliği içinde olduğu şirket ve partner kuruluşlardan danışmanlık alma olanağına da sahiptir. Olgunlaşan girişimlerin artı değere dönüştürülebilmesi, yatırımcıyla buluşması ve ticarileşmesi konusunda da destek sunuluyor. Henüz iki yıldır faaliyet gösteren Merkez 100’ün üzerinde projeye destek veriyor.

İstanbul’un merkezinde bir şehir üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana kurulu Kerem Aydınlar Kampüsü’nde eğitim veriyor. LEED Gold – Leadership in Energy and Environmental Design (Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik) sertifikasına sahip çevre dostu bir mimari anlayışla tasarlanan kampüs öğrencilere akademik ve sosyal birçok olanak sunuyor. Kampüs içinde yer alan 750 kişilik konferans salonu her yıl ulusal ve uluslararası akademik organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, spinning ve pilates stüdyoları ile Spor Merkezi, öğrencilere kampüs içinde spor yapma olanağı sağlıyor. Üniversitede bilimden sanata farklı birçok alanda faaliyet gösteren Öğrenci Kulüpleri bulunuyor. Kulüpler faaliyet alanları kapsamında yıl boyu çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor. Acıbadem Üniversitesi, kampüs içinde ve kampüse yürüme mesafesinde olan Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtları ile öğrencilere konaklama imkanı da sunuyor.

AGEM’den öğrencilere davet

Gençlerin eğitim geleceklerinin planlanmasında önemli destekler sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde 7. ve 11. sınıf öğrencileri için lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara kayıt olmak isteyen gençler için 19-20 Ağustos tarihlerinde kabul sınavları düzenlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı gençlerin eğitim hayatlarına tuttuğu ışıkla örnek oluyor. MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri başta olmak üzere MASMEK ve Gençlik Merkezleri ile her yaştan vatandaşın kendilerini istedikleri alanda geliştirebilecekleri eğitim ve kurs olanakları sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde 7. ve 11. sınıf öğrencileri için lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara katılmak isteyen gençler için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında sınav başvurularının alınacağı, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde de kabul sınavının gerçekleşeceği belirtildi. Sınava katılmak isteyen gençlerin belirtilen tarihlerde Atatürk Gençlik Merkezi’ne 1 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvurabilecekleri bildirildi.

Japonya’dan ÇOMÜ’ye büyük ilgi

G20 ile eşzamanlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve International University of Kagoshima işbirliğinde Japonya’da düzenlenen “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları Konferansı’na davetli konuşmacı olarak katılan ÇOMÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Higashitotsu Kutluk ve Prof. Dr. Murat Yiğit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.

Özel bir mektup ve hediyeler gönderen Kagoshima Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Danışmanı Prof.Dr. Hiroto Maeda, 2019 yılının Japonya’da Türk Kültür Yılı olması sebebiyle; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Japon üniversiteleriyle anlaşmaların yenilenmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ı kasım ayında Japonya’ya davet etti. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye-Japonya ilişkilerinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vasıtasıyla daha üst düzeye taşınacağını umarak, çalışmalarından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Higashitotsu Kutluk, Prof.Dr. Murat Yiğit ve Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku’ya teşekkür etti.

Üsküdar Üniversitesi adaylara kapılarını açtı Üsküdar Üniversitesi, yoğun bir sınav maratonunu geride bırakan, tercih aşamasına gelen öğrenci adayları ve ailelerine geniş uzman kadrosu ile kapılarını açtı. Üniversite, üniversite aday öğrencilerine, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet verecek.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler için “ikinci maraton” olan tercih dönemi başladı. Doğru meslek ve üniversite seçiminde bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Üniversite adaylarını bu süreçte yalnız bırakmayan Üsküdar Üniversitesi, tercih danışmanlarından oluşan uzman ekiple adaylara yol gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar aralarında Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.

KILAVUZ OLACAK

Tercih ve tanıtım günleri kapsamında Üsküdar Üniversitesine gelen aday öğrenciler, gün boyu kendilerini bekleyen öğretim üyeleri, birim yöneticileri ve rehber öğrenciler eşliğinde kampüsü gezerek bölümler hakkında bilgi alıyor, üniversiteyi ve bölümleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Adaylar, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş önderliğinde 10 kişiden oluşan rehber uzmanları ile tercihlerini yapabiliyor.

AKADEMİSYENLERLE BULUŞMA İMKANI

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın aralarında bulunduğu akademisyenlerle yüz yüze görüşme şansına sahip olan adaylar, alanlarıyla ilgili görüşebiliyor.

ÖĞRENCİLER BİLGİ VERİYOR

Üsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, üniversitenin öğrencileri yardımcı oluyor. Üniversitenin bölümlerini ve laboratuvarlarını gezdiren öğrenciler, adaylara merak ettikleri her konuda bilgi veriyor. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, detaylı araştırma yapılmasını ve adayların tercih danışmanları ile görüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

KARİYER TESTİ YOL GÖSTERECEK

Üsküdar Üniversitesi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için de Kariyer Testi ve Tercih Robotu gibi önemli seçenekleri sunuyor. Kariyer Testini çözen adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor.

9 ülkeye 5 dilde gazete

Albayrak Medya, yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrenci sayısını arttırmak için Yeni Şafak Üniversite Gazetesi’ni hazırladı. Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Arapça, İngilizce ve Soranice olmak üzere 5 dilde hazırlanan Üniversite Gazetesi, 9 ülkede dağıtılıyor. Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Türkiye’deki potansiyeli tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Son 5 yıldır yurt dışında birçok ülkede Türkiye’deki yatırım fırsatlarıyla ilgili yayınlar yapan Albayrak Medya Grubu, bu kez de eğitim ve turizm sektörü ile ilgili bir çalışmaya imza attı. Albayrak Medya Grubu, bu kapsamda yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrenci sayısını arttırmak için Yeni Şafak Üniversite Gazetesi’ni hazırladı. Türkiye’deki eğitim fırsatları en ince detayına kadar, o ülkenin diliyle sınır ötesine taşındı. İlk olarak Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan çalışma Azerbaycan ve Kazakistan’la yoluna devam etti. Şimdi ise hedef Türk eğitim dünyasının sesini daha geniş bur coğrafyaya duyurmak. Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Arapça, İngiliz ve Soranice olmak üzere 5 ayrı dilde hazırlanan, Türk ekonomisine önemli bir katkı sağlayan projeyi Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü’den dinledik.

HEDEF 500 BİN

Türkiye’ye gelen öğrenci sayısını arttırmak için geçen yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren STK ve kamu kuruluşlarıyla istişare yaptıklarını belirten Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Uluslararası öğrenciler dünya ekonomisinde 100 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Yaklaşık 4.5 milyon öğrenci eğitim ABD ve İngiltere olmak üzere birçok farklı ülkeyi tercih ediyor. Türkiye’de şuan 140 bin civarında öğrenci var. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bu 140 bin öğrencinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 500 bine çıkartılması öngörülüyor. YÖK’ün de bununla ilgili yurt dışında çalışmaları var” dedi. Albayrak Medya Grubu olarak yabancı öğrencilere Türkiye’deki potansiyeli tanıtma adına Yeni Şafak Üniversite gazetesini çıkardıklarını belirten Hanönü, “Gazeteleri o ülkelerin en etkin basın yayın organları ile birlikte milyonlara ulaştırdık” diye konuştu.

ULUSLARARASI STK’LAR İLE ÇALIŞTIK

Yeni Şafak Üniversite’nin Türkiye’deki yüksek öğretim fırsatlarını tanıtan bir araç olduğunu dile getiren Hanönü, “Dünya da eğitimle ilgili ajanslar var. Bu ajanslar öğrencilerin başvuruları sonucunda bu öğrencileri yönlendiriyor. Bu ajansların Türkiye ile kontağı var ama daha geniş ne yapabiliriz diye YÖK, Yunus Emre enstitü, Yurt dışı Türkler, Maarif Vakfı, TİKA, TRT gibi birçok kurumu ziyaret ettik. Yurt dışında temsilciliğimiz olan isimlerle görüştük ve en güçlü medya kuruluşlarıyla ortak bir işbirliğine girmek istedik. Türkiye’deki üniversiteler ve eğitim fırsatlarını tanıtan ve öğrencilere neden Türkiye’ye gelmeleri gerektiğini, Türkiye genelindeki üniversitelerin yerini, konumunu, avantajlarını anlatan bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

200 BİN YABANCI ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

Yeni medya destekli çalışma yürüttüklerini söyleyen Hanönü, “İlk etapta geçen sene çözüm ortağımız olan Katar ve Dubai gibi körfez ülkelerinde gazete yapıp dağıtmaya başladık. Bu ay içerisinde bu kez Azerbaycan ve Kazakistan ile beraber 8 ülkeyi daha ekliyor olacağız. Bu sene hedefimiz bu 8 ülkeyle beraber 10 ülkede bu gazeteleri dağıtmak. Bununla beraber Azerbaycan’da 80 bin tirajlı Halk gazetesi ile birlikte tüm Azerbaycan da Yeni Şafak Üniversite Gazetesini dağıttık. Sonra Kazakistan’da AIKYN Gazetesi ile de şuan 200 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Artı bir avantaj daha var burada. O da bu gazetelerin hem sosyal medya, hem de dijital tarafında da bunlar yer aldı. Zaten hedef kitle olan gençler daha çok bu platformları kullanıyor. Böylece Türkiye üniversitelerini ve eğitim fırsatlarını tanımış oldular” dedi.

Beyin göçü çok etkili

Yabancı ülke uyruklu öğrenci pazarının önümüzdeki 10 yılda 250 milyar dolara ulaşması bekleniyor. UNESCO tahminlerine göre, bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti 40 bin dolar civarında iken, dünyadaki 4.5 milyon öğrencinin uluslararası öğrenci bütçesi ise 145 milyar dolara ulaşıyor. 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyonu bulması beklenirken, bunun da yıllık 280 milyar dolarlık bir bütçeye denk geleceği vurgulanıyor.

Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Çalışmaya devam

Abdullah Hanönü, Azerbaycan’da Azerice, Kazakistan’da Kazakça, Pakistan, Nijerya, Kenya, Tanzanya’da İngilizce, Ürdün ve Fas’ta Arapça, Kuzey Irak’da ise Soranice dilinde çalışmalara imza attık” dedi. 2020 hedefinin 20 ülkeye çıkmak olduğunu da ifade eden Hanönü, “YÖK tarafından, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı. YÖK verilerine göre Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ilk 20 ülkeye yönelik çalışmaları hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Gönül elçisi olarak ülkelerine dönüyorlar

Bu projeyle birçok amaçlarının olduğunu belirten Hanönü, “Hedefimiz Albayrak Medya Grubu olarak Türkiye’ye öncelikle ekonomik anlamda katkı sağlamak için bir aracı olmak istiyoruz. İkinci amacımız, yıllardır Amerika, Avrupa’nın yaptığı tanıtım faaliyetinin benzerini oluşturmak. Bu ülkeler, bir şekilde kendi kültürlerini, empoze ediyorlar. Yabancı öğrenciler, Türkiye’ye geldiklerinde yaklaşık 40-50 bin dolar civarında bıraktıkları ekonomik bir gelir var” dedi . Hanönü, sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz Türkiye’nin kültürünü, eğitimini, tarihini ve yemeğini her şeyini öğrenip memleketlerine dönüyorlar. Türkiye’de yaşayıp ülkelerine döndüklerinde yine aynı zamanda hem kaldıkları ülkenin reklamlarını yapıyorlar hem bir gönül elçisi oluyorlar. 5-10 belki 50 yıl sonra Türkiye’de okumuş isimler iki ülke arasında diyaloğu güçlendirmiş olacaklar.”

Ülkemiz üzerindeki olumsuz algı kırıldı

Yurt dışında FETÖ etkisinin hala devam ettiğini belirten Hanönü, “Özellikle Azerbaycan ve Kazakistan’da yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. 17-25 Aralık operasyonu, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeden kaçan paralel yapılanmanın isimleri Avrupa’da, Kazakistan’da, Türki Cumhuriyetlerde ve Afrika’da bir şekilde hala faaliyetlerini sürdürüyor. Ve onlar Türkiye ile ilgili olumsuz düşünceler yayıyorlar. Biz bu çalışmayla aslına bakarsanız onların Türkiye’nin aleyhine çalışmalarını da tersine çevirmeye çalışıyor ve başarıyoruz. Kazakistan ABD’den sonra FETÖ’nün en güçlü olduğu yer olarak bilinir. Kazakistan’ın tamamında Türkiye’deki üniversitelerle ilgili pozitif bir çalışma yapmış olduk. Algıyı değiştirdik” dedi.

Birçok kuruluş bizi motive etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Şafak Gazetesi’nin çıkardığı yurt dışı eğitim eklerini inceledi. İçerikleri oldukça olumlu bulan Albayrak, çalışmanın daha da geliştirilmesi için üzerinde çalışılmasını rica etti.

Gazeteye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye sizin ikinci vatanınızdır’ başlıklı selamlama konuşmasıyla destek verdiğini belirten Hanönü, “Gazeteleri çıkardıktan sonra gerekli yetkili isimlere de gönderdik. Dışişlerinden YÖK’e Turizm Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız çalışmaları ulaştırdık. En son Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak’a yaptığımız projeden bahsettik. Gerçekten çok etkilendi ve bize devam konusunda moral verdi. Bu projede gerek özel sektördeki üniversiteleri gerekse kamu üniversitelerine yer verdik. Aynı zamanda STK’lar da bize çok ciddi destek oldular” bilgisini verdi.