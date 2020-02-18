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MUĞLA

Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği - Muğla haberleri

Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği: 2 öğretim görevlisi gözaltına alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim K.'nin makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. İbrahim K.'yi korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

MSKÜ Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim K., dün öğle yemeği için dışarıya çıktı. İbrahim K., makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören İbrahim K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise İbrahim K. ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi. Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleriyle MSKÜ Hastanesi'ne ambulansla getirilip, kan ve idrar numuneleri alınan 3 kişinin tahlilleri temiz çıktı.


Üniversitede korku ve panik yaşanmasına neden olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, zarfı kapının altından bırakan 2 kişinin kimliklerini tespit etti. MSKÜ Meslek Yüksekokulu Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi H.A.A. ile öğretim görevlisi Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Her iki öğretim üyesinin emniyetteki ifadelerinde, çok sevdiklerini söyledikleri hocaları İbrahim K.'ya gülmek amacıyla şaka yapmak istedikleri ancak olayın bu kadar farklı boyutlara geleceğini tahmin edemediklerini belirtip, yaşananlar nedeniyle pişman ve üzgünlük olduklarını söylediği öğrenildi. İkilinin ifadelerinde, zarfın içerisindeki beyaz tozun nişasta olduğunu söyledikleri de öğrenildi.

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