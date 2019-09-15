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HATAY

Üniversiteliye en verimli yaz tatili

Hatay’da 195 üniversite öğrencisi, kamu kurumlarında okudukları bölümlere göre görev alıp hem mesleklerini tanıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Emre Atlar, “Şimdiye kadar geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR ile meslek sahibi olan üniversite öğrencileri
İŞKUR ile meslek sahibi olan üniversite öğrencileri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerini iş hayatına alıştırmak için başlatılan Sosyal Çalışma Programı kapsamında, kamuda çalışma imkanı sunulan üniversite öğrencileri hem okudukları bölümleri tanıyor hem de okul harçlıklarını kazanıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan program kapsamında, yaz dönemlerini verimli bir şekilde geçirme imkanı yakalayan öğrenciler, okudukları bölümlere göre kamu kurumlarında geçici hizmetlerde yer alabiliyor.

Programa katıldıkları kurumlarda haftanın 3 günü, günlük 7,5 saat çalışma imkanı bulan öğrenciler, bu sayede hem okudukları bölümlerini iş hayatında tanıyor hem de her çalışma günü için bir günlük asgari ücret düzeyinde net 71,84 lira kazanarak okul harçlıklarını çıkartıyor.

Program kapsamında Hatay ve ilçelerinde 195 öğrenci kurumlarda işe alınırken, bunlardan 6’sı dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi’nde görevlendirildi. Müze içerisinde okudukları bölümlere göre pozisyonlar alan öğrenciler, yaz tatilini en verimli şekilde geçirme şansı elde ediyor.

‘ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ’

Ziya Yüksel

İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, programın üniversite öğrencilerinin yaz dönemlerini kendi mesleki alanlarında değerlendirme imkanı sunduğunun altını çizdi.

Temmuzun 8’inde başlayan programın 18 Eylül’de son bulacağını belirten Yüksel, “Toplam 195 öğrenciyle bu yılki programı devam ettiriyoruz. Öğrencilerin devleti, kamuyu tanımasını, iş ahlakını öğrenmesini, gelecekte neler yapabilecekleriyle ilgili iyi bir deneyim kazandırmasını sağlayan bir program olduğunu düşünüyoruz. Bir işi öğrenirken tabii bir de karşılığı olmalı, hem teşvik açısından hem de onların motivasyonu için iyi olur diye düşünüyoruz. Programın yararına ilişkin çok olumlu dönüşler alıyoruz” dedi.

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ÇALIŞMA SAATLERİ İDEAL

Müzede oluşturulan çocuk bölümünde görevli Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Emre Atlar da Sosyal Çalışma Programı’nı bir haber bülteninde gördüğünü ve başvuru yaptığını anlattı. Program içeriğinin ve çalışma saatlerinin çok ideal olduğunu aktaran Atlar, “Çocuk bölümünde oyunlar oynatarak çeşitli etkinlikler yaptırarak çocukları müzeye ısındırmaya çalışıyoruz. Haftanın 3 günü çalışıp geriye kalan 4 gün tatil yapıyoruz. Şimdiye kadar geçirdiğim en verimli yaz tatillerimden biri oldu” diye konuştu.

‘Bölümüme katkısı büyük’

  • Sultan Aksoy
  • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sultan Aksoy, programı İŞKUR internet sayfasından öğrendiğini ve yaz tatilini değerlendirmek amacıyla başvurduğunu söyledi. Hatay Arkeoloji Müzesi’ne yerleşmeye hak kazandığını belirten Aksoy, “Müzede çeşitli bölümlerde görev alıyorum, özellikle arşivin bölümümle ilgili çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Hem tatil yapıp hem de çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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