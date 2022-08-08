Ünlü iş insanının villasında bulunmuştu: Korumaya alındı

\"Bunları gözümüz gibi koruduk\"<br><br>Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım\" diye konuştu.