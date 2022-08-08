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BOLU

Ünlü iş insanının villasında bulunmuştu: Korumaya alındı

Bolu'da iş insanına ait villanın bahçesindeki 2 tarihi sütun, müze müdürlüğüne götürülerek, korumaya alındı.

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Haber Merkezi DHA
Ünlü iş insanının villasında bulunmuştu: Korumaya alındı
Bahçedeki tarihi sütunlar, çarşamba günü ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak, köy meydanına getirildi.

Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önceki yol çalışmasında, 2 tarihi sütun ortaya çıktı. Sütunlar, yol kenarında bırakıldı. Yaklaşık 1 yıl önce sütunları gören bir iş insanının yakını, iddiaya göre muhtar Uğur Özcan'a, sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtarın herhangi bir sorun olmadığını ve alabileceğini söylemesiyle tarihi sütunlar, villanın bahçesine götürüldü. Durumu fark eden köydeki eski muhtarlar ve bazı kişiler, tarihi sütunların villa bahçesinde olduğu yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Bahçedeki tarihi sütunlar, çarşamba günü ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak, köy meydanına getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze müdürlüğünde toplanan kurulun ardından sütunların tarihi nitelik taşıdığı tespit edildi. İş makineleriyle köy meydanından alınarak, Bolu Müze Müdürlüğü'ne getirilen 2 sütun, korumaya alındı.

250 yıllık sütunlar kayıptı ünlü ailenin villasında bulundu
FOTOĞRAF 7
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Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
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Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.
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Sütunlar lüks villadan çıktı<br><br>Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan ünlü aileye ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti.
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Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.
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“Benim bilgim var\"<br><br>Sütunları sattığı iddia edilen Gövem köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve 'ben bunları alayım' dedi. 'Benim için mahsuru yok al götür' dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim\" dedi.
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\"Bunları gözümüz gibi koruduk\"<br><br>Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım\" diye konuştu.
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250 yıllık sütunlar kayıptı ünlü ailenin villasında bulundu
Bolu'nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların 2'si ünlü bir aileye ait villanın bahçesinde bulundu. Üzerinde resim ve yazı bulunan 3'üncü sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


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