​Üreticinin yüzü hizmetle güldü

Son 1 yılda kırsal kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirmek için 40 milyon TL harcanarak devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında hayata geçirdiği tarımsal projelerle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunulurken, projeler için 35 milyon TL’si öz kaynaklardan, 5 milyon TL ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından sağlandı. Sulama kanalı, gölet, sıvat, arazi yolları başta olmak üzere birçok alanda toplam 40 milyon TL harcama yapılan projeler sayesinde çiftçinin de yüzü güldü.

BETON KANALLARLA ARAZİLERE SU TAŞINDI

‘Önce üretim’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede suyun ulaşmadığı arazilere kaynağından beton kanallarla su taşıdı. Toplam 77 kilometre uzunluğundaki beton kanallarla 100 binlerce dekarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşturuldu.

REKLAM

SON TEKNOLOJİ HAYVAN İÇME SUYU TESİSİ

Yeni kanal yapımının yanında eski toprak kanalların da temizlik çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılan 642 kilometre toprak sulama kanalı ve sulama amaçlı kullanılan 112 göletin temizliğini yaptı. Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarda DAP ile işbirliği yapan Büyükşehir, güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 6 adet hayvan içme suyu tesisini kurdu. Yıllardır arazide hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan Başkale Büklümdere ve Bölekli, Gürpınar Sakalar, Muradiye Alkasnak, Saray Sırımlı ve Bakışık Mahallelerinde 5.5 kW gücünde Güneş Enerji panelleri ile suyu gün yüzüne çıkardı. Bu projeler kapsamında sıvatların yakınına fazla suyun israf olmaması içinde mesire alanları oluşturuldu.

REKLAM

2020 yılında ata tohumlarının korunması ve yerli tohumun geliştirilmesi için başlatılan yerli tohum atağı 2021’de de devam ettirildi. Milli tohumun yaygınlaştırılması amaçlanan projeyle bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması planlanıyor. Bununla birlikte ayrıca çiftçilerin talepleri doğrultusunda makine ve tohum desteği başta olmak üzere birçok konuda da büyük destek sağlandı.

‘YETER Kİ ÜRETİLSİN’

Tarımsal üretime katkı sağlamak için yine yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Pandemide sokağa çıkma yasağı olan dönemlerde bile çiftçilerimizi kısıtlamadık. Aksine daha fazla üretim için teşvik ettik. Göreve geldiğimizden beri ‘Önce üretim’ diyerek çiftçimizin yanında olduk. Toplamda 40 milyon TL bütçe harcadık. Çiftçimiz, Besicimiz yeter ki üretsin” diye konuştu.