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KONYA

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir’den

Konya Büyükşehir’den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek

Haber Merkezi Diğer
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir’den
Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’da Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaparken; çiftçilere 67 milyon lira fidan, fide ve ekipman desteği sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çiftimizin kalkınması amacıyla Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçilerimize 67 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca KOP İdaremizle birlikte 31 ilçemizde 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaptık. Hayvancılık için yem bitkisi tohumu destekleri yapıyoruz. Bu yıl ilk kez damızlık koç desteğinde de bulunduk. Amacımız, insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak.” dedi.

Tarıma desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, bugüne kadar 122 bin çiftçiye ve öğrenciye tarımsal eğitim ve teknik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

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