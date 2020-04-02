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UŞAK

Uşak Valisi Funda Kocabıyık tepki çeken tavrı için özür diledi: Yanlış anlaşıldıysam affola

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün kentin en işlek bölgelerinden İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada "sosyal mesafeye" dikkati çekmek için söylediği sözlerine ilişkin, "Yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Vali Kocabıyık'ın tavırları büyük tepki toplamıştı.
Vali Kocabıyık'ın tavırları büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen ve tedbirleri inceleyen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, birbirlerine çok yakın bir gruba yönelik, "Sosyal mesafeyi ayarla, bak çok dip dipe insanlar, düzelt, herkes hadi" İfadelerini kullanmıştı. Kocabıyık, yanındakilere "Bankada, PTT’de işi olanlara izin verilecek. Onun dışında herkese para cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya" diye talimat vermişti.

Vali Kocabıyık, sokaktaki vatandaşları azarlamıştı.

Görevlileri uyarmış

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Vali Kocabıyık yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs her gün yeni tedbirler aldıklarını, alanda çalışan herkes ile yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirten Kocabıyık "Tek amacımız toplumun sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek. Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola. İlimiz genelinde her bölgede vatandaşlarımızın salgından en az düzeyde etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her vatandaşımız bizim için değerli

  • Kocabıyık, ülkenin her bir vatandaşının, gencinin yaşlısının çok değerli olduğunu, tedbirsizlikten dolayı hiç kimseyi kaybetmek istemediklerini belirterek, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini aktardı.
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