Gündem Üsküdarda giriş çıkışlar kapatıldı Polis ekipleri didik didik aradı
İSTANBUL

Üsküdar’da giriş çıkışlar kapatıldı: Polis ekipleri didik didik aradı

İstanbul Üsküdar'da yapılan asayiş denetiminde durdurulan araçlar didik didik arandı, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Üsküdar’da giriş çıkışlar kapatıldı: Polis ekipleri didik didik aradı
Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

DHA

Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

DHA

Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri havadan da görüntülendi.

DHA

Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi. 150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Caddebostanda hummalı çalışma

Caddebostan'da hummalı çalışma

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.
2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.