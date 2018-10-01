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İSTANBUL

İstanbul Kağıthane'de polisten uyuşturucu tacirine operasyon

'Uyuşturucu içenin başı dik olmaz' diyerek böyle götürdüler

İstanbul Kağıthane'de narkotimler ihbar üzerine gizlendikleri bir binada, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 torbacıyı suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, üst araması yapılan şahısların birinden çok miktarda eroin maddesi ele geçirildi. Polis başını kaldırmak isteyen torbacıya, "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz" diyerek izin vermedi.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerini nefes kesen operasyonla yakaladı.
Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerini nefes kesen operasyonla yakaladı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de 2 torbacının uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından ticaretin yapılacağı Çağlayan Akın Sokak'a geldi. Ticaretin gerçekleşeceği bilgisi üzerine binaya gizlenen timler, bir süre şahısların gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra şahısların binaya giriş yaptığını fark eden polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandılar

Operasyonda timler, ticareti gerçekleştiren 2 torbacıyı ve maddeleri satın alan bir şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen torbacıların üst aramaları yapıldı. Aramalarda şahsın cebinden şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır çok miktarda eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.


"Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"

  • Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslar tek tek kelepçelendi. Şahıslardan biri işlemleri yapılmak üzere götürüleceği esnada başını kaldırmak istedi. Ancak operasyondaki bir polis memuru, "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz" diyerek torbacının başını kaldırmasına izin vermedi.
  • Bu şekilde araca sokularak Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen torbacıların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir AVM'de özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu maddeyi satın alan Soner O.'ya ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Nefes kesen operasyon kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde, torbacılar binaya giriyor. İçeride ticareti yapan şahıslar ardından dışarıya çıkıyor. Binada gizlenen timler kaçmaya çalışan şahısları kıskıvrak yakalıyor. Yere yatırılan şahısların üst araması yapılıyor. Ardından şahıslar kelepçelenerek götürülüyor.

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Polisten torbacıya: 'Uyuşturucu içenin başı dik olmaz'
OYNAT 00:32
Polisten torbacıya: 'Uyuşturucu içenin başı dik olmaz'
Kağıthane'de narkotimleri ihbar üzerine gizlendikleri bir binada, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 torbacıyı suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, üst araması yapılan şahısların birinden çok miktarda madde ele geçirildi. Polis başını kaldırmak isteyen torbacıya, “Uyuşturucu içenin başı dik olmaz” diyerek izin vermedi.
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