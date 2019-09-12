Gündem Üzerine kaynar su döküldü İyileşeceği günü bekliyor
ERZURUM

Erzurum haberleri: Üzerine kaynar su döküldü iyileşeceği günü bekliyor

Üzerine kaynar su döküldü: İyileşeceği günü bekliyor

Erzurum'da, ısıtıcıdaki kaynar suyun üzerine dökülmesiyle başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanan 2 yaşındaki Yunus Emre Kaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yunus Emre'nin annesi İstek Kaya, "Bizim canımız yandı, başka anne ve çocukların canı yanmasın, anneler lütfen dikkat etsin. Çocuklarınızı hiç yalnız bırakmayın" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunus Emre
Yunus Emre

Erzurum'da, mutfaktaki ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesiyle 2 yaşındaki Yunus Emre'nin başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre'nin annesi İstek Kaya, bir süre önce evindeki mutfakta çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Odayı toplamak için mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bağırması üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre'nin üzerine döküldüğünü gördü.

İstek Kaya ve oğlu Yunus Emre

Birinci ve ikinci derecede yanıklar oluştu

Komşuların yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya'nın tedavisi sürüyor.

Anne İstek Kaya, iyileşmesini bekledikleri oğlunun bu durumuna çok üzüldüğünü belirterek "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan dışarı çıktığımda çocuğumun bağırmasını duydum. Sonra yandığını görünce hemen soğuk suya tuttum. Arabayla hastaneye gittik, oradan da ambulansla Erzurum'a getirdiler. Yoğun bakımda tedavimiz sürüyor" dedi.

Tedavisi sürüyor

Anne Kaya, oğlunun yüzü, kolları, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek bir anlık boşluktan çocuğunun yandığını dile getirdi.

Annelere seslenen Kaya, "Bizim canımız yandı başka anne ve çocukların canı yanmasın, anneler lütfen dikkat etsin. Çocuklarınızı hiç yalnız bırakmayın. Hastanedeki doktor, hemşire ve personelden çok memnunuz. Burada hizmet çok güzel. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun" diye konuştu.

REKLAM

Güneş acemi çiftçiyi bu hale getirdi
OYNAT 02:10
Güneş acemi çiftçiyi bu hale getirdi
Erzurum şehirlerarası otogarda temizlik işçisi olarak çalışan 39 yaşındaki Bülent Uçan, ek iş olarak yevmiye 50 lira karşılığında tarlada çalışırken güneş yaktı. Gece yanıklar nedeniyle uyuyamayan Uçan gittiği hastanede vücudu kremlenerek sarıldı. Bostanda terlememek ve daha rahat hareket edebilmek için gömleğini çıkarıp gün boyu güneşin altında çalıştığını anlatan Uçan'ın vücudunda ikinci derecede yanık oluştu. Yüzeysel yanıklar oluşan Bülent Uçan, "Kaş yapalım derken göz çıkardık" dedi.


Piyasaların beklediği karar

Piyasaların
beklediği karar

​Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Öğrencilere bir müjde daha

Öğrencilere bir müjde daha

AK Parti grubunun İBB Meclisi'ne verdiği 'öğrenci akbili' teklifi geçti.
Acılı anne fenalaştı

Acılı anne fenalaştı

​HDP önünde oğlu için ağıt yakarken bayıldı.
Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

​MEB belirli gün ve haftaları güncelledi.
Halk Ekmek'e<br> yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e
yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.
Avrupa düşünsün

Avrupa düşünsün

Bahçeli'den Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına destek.

'Doha' yalanlaması

'Doha' yalanlaması

​Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den iddialara ilişkin açıklama geldi.

Evlat nöbeti <br>10'uncu gününde

Evlat nöbeti
10'uncu gününde

​HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyiş sürüyor.
65 bin bina dönüşecek

65 bin bina dönüşecek

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yol haritasını açıkladı.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

​Abdülkadir'in sahalara dönüş zamanı açıklandı.
4. ortak uçuş

4. ortak uçuş

​Türk ve ABD helikopterleri peş peşe havalandı.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Dünyanın en büyüğünde kuş uçurtmuyorlar.
Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Serviste bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kerpetenli vahşet

Kerpetenli vahşet

Polis ve komşular daireye girince şoke oldu.
Tanesi 1 lira

Tanesi 1 lira

​Sezonun son eriği tezgahtaki yerini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.