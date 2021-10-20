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YEREL GÜNDEM

Vali Demirtaş: Taş üstüne taş koyacak herkese kapımız açık

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlar toplantısı kapsamında Kızıltepe ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Demirtaş: Taş üstüne taş koyacak herkese kapımız açık
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş

10 İlçede görevli muhtarlarla bir araya gelmek üzere muhtarlar toplantısı programına hız kesmeden devam eden Vali Demirtaş, Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda merkez ve kırsal mahallelerde görevli muhtarlarla buluşarak sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyip sorunların çözümüne ilişkin istişarelerde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, gelişmiş ve kalkınmış bir Kızıltepe için tüm paydaş kurumların yanı sıra kamu yönetiminin sahadaki uygulayıcıları konumunda bulunan muhtarlarla el birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

“Güçlü taraflarımızı daha da pekiştirecek çalışmaları başlattık”

Vatandaşların sorunlarını ve muhtarların sıkıntılarını ilk ağızdan dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Vali Demirtaş, “Gelen talepler ve bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlar doğrultusunda, bugünün ve geleceğin Mardin’ini el birliğiyle inşa ediyoruz. Bu anlamda geride bıraktığımız dönemde eğitimden kültüre, sağlıktan turizme, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda birçok adımı hep birlikte attık. İlimizin artılarını ve eksilerini belirleyip zayıf yönlerimizi güçlendirecek, güçlü taraflarımızı daha da pekiştirecek çalışmaları başlattık.” dedi.

“Kentin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz”

Hayat geçirilen ve planlanan projelerle kentin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız; "Büyük Devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar." diyor. Biz, tarihte hem devlet teşkilatı hem de ordu-millet anlayışı ile büyük başarılara imza atmış büyük bir milletiz. Bugün de bunu başarabilecek bilgi, tecrübe ve insan kaynağına sahibiz. Geleceğe bu vizyonu aktarma hissiyatını taşıyacak yüce bir ufka sahip bir ulus olduğumuzu hepimiz biliyoruz. İşte tam da bu sebeple muhtarlarımızın, geleceği okuyan, vizyoner bir kimliğe sahip olması, bizlerin başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 hedefleri istikametinde de sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Taş üstüne taş koyacak herkese kapımız açık”

Muhtarlığı; milletin kapısına dönüştürmek ecdada vefa borcunu ödemek anlamına geleceğini dile getiren Vali Demirtaş, “Sizler, kamu yönetiminin sahadaki uygulayıcıları olarak en başta “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket etmeli, kimsesizlerin kimsesi olmalısınız. Muhitinizde yaşayan her bir vatandaşımızdan mutlak surette haberdar olmalısınız. Hastalandığında koluna girip refakat edeceksiniz. Böyle olacaksınız ki sizin muhtarlığınızın bir manası, bir anlamı olsun. Yoksa muhtarlık oturma yeri değildir. Muhtarlık, gelenin işinin yapıldığı, vaktin boş sohbetle geçirildiği yer değildir. Muhtarlık, mahallenizin dertleriyle dertlenip çözüm bulmak için kafa yorduğunuz yerdir. O sebeple bu görevin hakkını vermenin gayreti içerisinde olmalısınız. Mardin’de yolumuza değil, taş üstüne taş koyacak herkese kapımızın ardına kadar açık olduğunu bir kez daha vurguluyorum.” şeklinde konuştu.

Toplantıya; Vali Demirtaş’ın yanı sıra Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abdulselam Er katıldı.

Muhtarların görevli bulundukları mahallelerinin sorun ve taleplerini iletmesinin ardından toplantı sona erdi.

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