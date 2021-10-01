Gündem Vali Demirtaşın Başkanlığında Kızıltepedeki yatırımlar değerlendirildi
YEREL GÜNDEM

Vali Demirtaş’ın Başkanlığında Kızıltepe’deki yatırımlar değerlendirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Kızıltepe ilçesinde tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Demirtaş’ın Başkanlığında Kızıltepe’deki yatırımlar değerlendirildi
Kızıltepe Belediyesi

Vali Demirtaş’ın başkanlığında Kızıltepe Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ile Kızıltepe Belediyesinin ilgili yetkilileri katıldı.

Kızıltepe Belediyesinin icraatları yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ilçede yapılan yatırımların da değerlendirildiği toplantıda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, merkez ve kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları ve 2022 Yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında Vali Demirtaş’a brifing verdi.

Kızıltepe ilçesinde alt ve üst yapıda belirlenen program dahilinde yatırımların devam ettiğini söyleyen Vali Demirtaş, “İlçe belediyemiz sorumluluk bölgesinde bulunan 9’u merkez 13’ü kırsal olmak üzere 22 mahallemizde ihtiyaç duyulan güzel üst yapı çalışmaları gerçekleştirmiş. 2022 yılında 11 mahallemizde daha benzer çalışmaları yapacak. Üst yapıda güzel işler yapılırken çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız da unutulmamış. Gençlerimiz için örnek sportif alanlar oluşturulurken kadınlarımıza yönelikte çeşitli kurslar açılmış. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek için ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Üst yapı çalışmaları dışında bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıda ciddi yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Kızıltepe Belediyesinin taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri üreten Kaymakam Çam’a teşekkür etmesinin ardından toplantı son buldu.

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