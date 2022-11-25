Gündem Vali Yerlikaya açıkladı İstiklal saldırısında yaralanan 81 kişiden 74ü taburcu oldu
POLİTİKA

Vali Yerlikaya açıkladı: İstiklal saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 vatandaştan 74'ünün taburcu olduğu bilgisini paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Vali Yerlikaya açıkladı: İstiklal saldırısında yaralanan 81 kişiden 74ü taburcu oldu
Arşiv

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ünün taburcu olduğunu belirtti.

"Yoğun bakımda hastamız kalmadı"

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Bank Asya'da parası olanlar ne yapacak?
GÜNDEM
Bank Asya'da parası olanlar ne yapacak?

İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Valilik 'Genel Emir' yayınladı
GÜNDEM
İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Valilik 'Genel Emir' yayınladı
ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.