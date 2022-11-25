Vali Yerlikaya açıkladı: İstiklal saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu oldu

POLİTİKA CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki: Kulağı çekilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?' sözleriyle ilgili 'Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil' dedi.



