Vali Yerlikaya açıkladı: İstiklal saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ünün taburcu olduğunu belirtti.
"Yoğun bakımda hastamız kalmadı"
Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu.
7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor.
Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu.