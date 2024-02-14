Valilik duyurdu: Kentte okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada,
"İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır."
ifadesini kullandı.
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1 saat önce