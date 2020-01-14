Gündem Valilik içini rahatlattı
GAZİANTEP

Valilik içini rahatlattı

Şiddet ve tehdit nedeniyle elektronik kelepçe takılı eşinin kelepçeyi çıkartınca kendisini öldüreceğini söyleyen E.B. yetkililerden yardım istedi. Antep Valiliği, gerekli önlemlerin alınacağını açıklayıp talihsiz kadının içini rahatlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
E.B.
E.B.

Gaziantep’te şiddet gördüğü ve tehdit aldığı eşine uygulanan elektronik kelepçe uygulamasının süresinin dolmasına az kalan E.B. yetkililerden yardım istedi. Gaziantep Valiliği, kadınla ilgili gerekli önlemlerin yetkili makamlarca alınacağını bildirdi.

2 HAFTA SONRA BİTECEK

Kentte yaşayan E.B., 4 yıl önce evlendiği eşi Y.B.'nin, ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için boşanma kararı aldı. Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri süren E.B., mahkemeye başvurdu ve 1'inci Aile Mahkemesi tarafından kocası hakkında elektronik kelepçe kararı uygulandı. Uygulamanın 2 hafta sonra biteceğini öğrenen E.B., medya aracılığıyla korktuğunu belirterek yardım istedi.

ÖNLEMLER ALINACAK

  • Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Gaziantep Valiliği açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "E.B. adlı kadının eşinden şiddet gördüğüne yönelik basında yer alan haberlere ilişkin yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1.Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.

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