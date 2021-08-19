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Van Gölü'nün güvenliği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na emanet

Van Gölü üzerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin teknelerle başka illere götürülmesinin engellenmesinde etkin rol alacak.

Haber Merkezi AA
Van Gölünde bir ilk: Güvenliği Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlayacak
Kurulan komutanlık ilk kez denize kıyısı olmayan bir bölgede faaliyet gösterecek.

Son günlerde Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik tedbirler artırılıyor.

AA

Sınır hattında ve kent merkezinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler, Jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucuları, denetimlerini sürdürüyor.

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İHA, SİHA, helikopter ve drone desteğiyle denetimlerin artırıldığı kentte Van Gölü'nde de yeni güvenlik uygulamaları devreye alındı.

AA

İlk kez denize kıyısı olmayan yerde kuruldu

Sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Van Gölü üzerinden başka illere götürülmelerinin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Van'da Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu.

Denize kıyısı olan yerlerde bölge, grup ve bot komutanlıkları bulunan ve ilk kez denize kıyısı olmayan bir bölgede faaliyete başlayan Komutanlık, gölde hem güvenliği sağlayacak hem de düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol alacak.

Sırlarla dolu Van Gölü film oldu
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Van Gölü'nün doğa harikası sırları filme çekildi. Çekilen filmin uluslararası alanda ses getirmesi bekleniyor.
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600 bin yıllık geçmişiyle Van Gölü Türkiye'nin en büyük Gölü olmasının yanında Dünyanın da en büyük sodalı gölü olma özelliğini koruyor. Van Gölü’nün gizli kalmış sualtı zenginlikleri Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan iş birliği ile film yapılarak gün yüzüne çıkıyor.
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Tahsin Ceylan’ın bölgedeki 30 yıllık birikimi, ‘Van Gölü’nün Sırları’ adı verilen sualtı tanıtım filmi ve kitabıyla ölümsüzleşti. Uluslararası arenada büyük yankı uyandırması beklenen filmin çekimleri yaklaşık 3 yıl sürdü. Filmde inci kefali göçünden mikrobiyalitlere, Akdamar Şilebi’nden 2017’de yılın keşfi seçilen Adilcevaz Kalesi’ne kadar pek çok kültürel ve biyolojik değer yer alıyor.
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​Yeryüzünün en büyük sodalı gölü olan Van Gölü bugüne dek hiç yapılmamış sıra dışı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Van Gölü’nün derinliklerinde barındırdığı pek çok biyolojik, ekolojik ve kültürel zenginlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren DAKA koordinasyonunda Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde gün yüzüne çıkarılarak kayıt altına alındı. Elite World Van Hotel’de düzenlenen tanıtım programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirleri ve dalgıçlar katıldı.
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Programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, bölgenin tarihi dokusuyla, coğrafi zenginliğiyle ve kültürel varlıklarıyla keşfedilmeyi beklediğini belirtti. Van Gölü’nün bölgenin yıldızı konumunda olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Çocukluğumuzda sodalı suda canlı yaşanmaz denirdi. Ancak sodalı suda yaşayan inci kefalini Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız tüm dünyaya tanıttı. Tahsin Ceylan ise Van Gölü’nde en az inci kefali kadar bölgemizi tanıtacak ve merak uyandıracak başka bir canlının var olduğunu, peribacalarını andıracak mikrobiyalitlerin var olduğunu ispatladı. Van Gölü’nde tarihin izleri var. Van Gölü’nün içinde kaleler var. Akdamar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtılmış. Dünyanın en zengin turizmin kayak sektörü olarak biliniyor ama su altı dalış sektörü kayak sektöründen daha caziptir. Kayak sektöründe potansiyeli itibariyle cazibe merkezi olan bölgemiz, dalış anlamında da potansiyeli olduğunu gördük” dedi.
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Van Gölü’nde asayişin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulacağının müjdesini veren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Gölü su üzerindeki asayiş ve düzeni jandarma ve polis botlarıyla sağlanıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir kararla artık Van Gölü’nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor. Jandarma ve emniyet ise artık kıyı şeridinde sorumlu olacak. Van Gölü’nde Sahil Güvenlik Birimi kurulacak. İlk etapta Tatvan, Edremit ve Erciş bot komutanlığı ana karargahı çalışmalardan sonra belli olacak. Böylece artık güvenlik anlamında da Van denizinin tescil edildiği sahil güvenlik botlarının dolaştığı bir göl haline gelir.”
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Bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin bölge ve ülke turizmine kazandırılması için gösterdikleri çabalara bugün farklı bir konseptte bir yenisini eklediklerini ifade eden DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise “Bir doğa harikası olan Van Denizi’nin derinliklerindeki eşsiz güzellikleri ‘Van Gölü’nün Sırları’ sloganıyla bölge ve ülke turizmine kazandırdık. Dalış turizmi adına bir ilk olacak nitelikteki bu çalışmayla usta Sualtı Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin hazırladığı başucu prestij dokümanı ve sualtı belgesel çekimlerinin meraklılarını doyumsuz bir keşfe çıkaracak” diye konuştu. Tanıtım porgramı Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan sunumu ve filmin izlenmesiyle son buldu.
Sırlarla dolu Van Gölü film oldu
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü. 600 bin yıllık tarihe sahip Van Gölü'nün sırlarını ortaya çıkaran filmin tanıtımı yapıldı.

AA

7/24 görev yapacak

Edremit ilçesinde konuşlandırılan Bot Komutanlığı unsurları, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne sahip Van Gölü'nü 7 gün 24 saat gözetim altında tutacak.

Termal ve gece görüş kameraları, radar, sonar cihazları gibi teknolojik tüm imkanlara sahip olan Komutanlık, gölün tamamında güvenliği sağlayacak

2 kontrol botu, 15 kişilik ekiple bölgeyi tanımak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, 1 Eylül'den itibaren resmi olarak göreve başlayacak.

AA

"Van Denizi tescillenmiş oldu"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kent genelinde kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Kent merkezi ve çevresinde de üst düzey önlemler aldıklarını belirten Bilmez, bunun yanında Van Gölü’nde de bazı önlemlerin devreye alındığını aktardı.

AA

Geçen yıl aldıkları önlemlerle düzensiz göçmenlerin kara yollarından geçişini engellediklerini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Kara yolları tutulunca kaçakçılar yağışlı gecelerde göl kenarında teknelerle düzensiz göçmenleri Bitlis'e taşımaya başladı. Geçen yıl bir teknenin batması sonucu gölden 61 ceset çıkardık. Bu olay üzerine Sayın İçişleri Bakanımız, artık Van Gölü üzerindeki seyrüseferin güvenliğinin, o bölgedeki kaçakçılıkla mücadelenin Jandarma değil, Sahil Güvenlik tarafından yapılması talimatını verdi. Hemen hazırlıklara başladık. İlimizde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu. Botlar ve personel geldi ve 1 Eylül'den itibaren resmen görevine başlamış olacak. Bir anlamda da 'Van denizi' tescillenmiş oldu çünkü denizlerde güvenliği Sahil Güvenlik sağlıyor."

AA

“Sorumluluk alanıyla ilgili belirsizlik yaşanmayacak”

Van Gölü’ndeki güvenliği artık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının yürüteceğini vurgulayan Bilmez, "Bitlis, Van ayrımı ortadan kalkıyor. Sorumluluk alanlarıyla ilgili belirsizlik yaşanmayacak. Kurulan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, gölün tümünden sorumlu olacak. Sahil Güvenliğin kurulmasının tek sebebi, gölün üzerindeki göçmen kaçakçılığının tamamen önüne geçmek. İlimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyüğü Van Gölü'nde: Yeni mikrobiyalitler tespit edildi
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Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol ile Adilcevaz'da dalış yapan belgesel yapımcısı Ali Ethem Keskin, Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitleri görüntüledi.
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Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen çalışmalara katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzölçümüyle Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.
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Van Gölü'nün, ekstrem su kalitesiyle dünyanın en eşsiz ekosistemlerinin başında geldiğini vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:
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Gölde potansiyel hidrojen seviyesi 9.8 civarında. Yani gölün suyu alkali karakterde. Gölün tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkali karakterdeki su çökelmeyi oluşturuyor. Burada siyanobakteriler faaliyete geçerek dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Gölün altında 20-40 metre boylarında ağaç gibi yapılar düşünün. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde. Van Gölü dalışseverler açısından en bakir alanlardan biri ve farklı yapıların görülebileceği ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü'nün güzelliklerini ortaya çıkarmak için ekibimizle dalışlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz Adilcevaz'ın kıyısındaki mikrobiyalit alanı da açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan biri. Suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalışseverleri Van Gölü'ne bekliyoruz.
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Turizme katkı sunacağını düşünüyorum<br> <br> Belgesel yapımcısı Keskin ise Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin davetlisi olarak geldiği ilçede, yeni tespit edilen mikrobiyalitleri görüntülemek için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Birçok bölgeden görüntü aldım ancak buradaki mikrobiyalitler çok farklı. Sanki uzayda bir gezegende gibiymişsiniz hissini veriyor. diyen Keskin, şöyle devam etti:
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İleride su altı fotoğrafçılığı ve film çekimleri için çok güzel bir yer olacak. Turizme güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mikrobiyalitler hemen sığdan başlıyor. 6 metre kadar gittik. 6-7 metre genişliğinde bir sıra mikrobiyalit, arkasından kumluk bölge var. Sonra tekrar kademe kademe mikrobiyalitler devam ediyor.
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Üç farklı mikrobiyalit tespit ettik<br> <br> Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Birol da bir haftadan bu yana Van Gölü'nün derinliklerinde çekim yaptıklarını belirterek, gölde henüz keşfedilmemiş birçok değerin bulunduğunu söyledi.
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Farklı alanlarda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Birol, Van Gölü için ne kadar emek ve çaba sarf etsek az. Bugün şekilsel olarak farklı bir mikrobiyalit tespit ettik. Bununla birlikte gölde 3 farklı mikrobiyalit keşfettik. Göle sahip çıkmamız gerekiyor. Dalışlarımız devam edecek. Tespit ettiğimiz mikrobiyalitlerin araştırılması yapılacak. diye konuştu.
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Dünyanın en büyüğü Van Gölü'nde: Yeni mikrobiyalitler tespit edildi
Van Gölü kıyısındaki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yürütülen çalışmalar sonucu yapı ve şekil bakımından farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.


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