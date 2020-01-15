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Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: Mahrem imam ile irtibatları tespit edildi

Van merkezli 6 ilde yapılan FETÖ operasyonunda Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci’ 8 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi İHA
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Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci’ 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14 Ocak 2020 günü Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelileri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

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