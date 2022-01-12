Gündem Van Valiliğinden sınırdan geçtiği iddia edilen göçmen görüntülerine ilişkin açıklama İranda çekildiği değerlendiriliyor
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Van Valiliğinden sınırdan geçtiği iddia edilen göçmen görüntülerine ilişkin açıklama: İran'da çekildiği değerlendiriliyor

Van Valiliği, çok sayıda düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Valilik, açıklamasında "Bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içinde çekilmediği tespit edilmiş olup, görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Van Valiliğinden sınırdan geçtiği iddia edilen göçmen görüntülerine ilişkin açıklama: İranda çekildiği değerlendiriliyor
Van Valiliğinden sınırdan geçtiği iddia edilen göçmen görüntülerine ilişkin açıklama

Van Valiliği, çok sayıda düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen görüntülerin İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişilerin olduğuna ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtildi.

"İRAN'DA ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Paylaşımlarla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içinde çekilmediği tespit edilmiş olup, görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayında illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eş güdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."

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