Gündem Vanda enkaz altında kalmıştı 8 gün sonra canlı çıkarıldı
VAN

Van'da enkaz altında kalmıştı: 8 gün sonra canlı çıkarıldı

Van'da enkaz altında kalmıştı: 8 gün sonra canlı çıkarıldı

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde günler sonra canlı kurtarılan oğlak hayata tutundu.

Haber Merkezi İHA
Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.
Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.

Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Enkazın altında kalan hayvanların leşlerini kaldırmak için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait özel kıyafetli ekipler, iş makinelerinin yardımıyla enkaz altında kalan hayvanların leşleri tek tek çıkarılarak kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor. Gelenler Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sırasında canlı bir oğlağı çıkaran görevliler, minik hayvanın ayakta kalması için büyük uğraş verdi. Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim ettiler.

Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
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Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.


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