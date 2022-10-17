Gündem Vanda FETÖ ve PKK/KCKya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı
VAN

Van'da FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet ekipleri 8'i FETÖ, 3'ü PKK/KCK olmak üzere toplam 11 şüpheliyi yakaladı.

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Haber Merkezi AA
Vanda FETÖ ve PKK/KCKya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Yapılan operasyonlar kapsamında ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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