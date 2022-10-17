Van'da FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonlar kapsamında ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Yapılan operasyonlar kapsamında ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
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