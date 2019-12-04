Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu Van'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerimizin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 04 Aralık 2019, 09:29 Son Güncelleme: 04 Aralık 2019, 09:33 AA