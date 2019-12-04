Gündem Vanda silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu
VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Van'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerimizin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2019'da, pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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