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Van’da ‘şok ev’ operasyonu: 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve “şok ev” olarak bilinen adrese düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

17:45 . 22/01/2023 Pazar
IHA
Şok eve baskın

Şok eve baskın

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma timlerinin yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Van merkezde bulunan düzensiz göçmenleri birerli ve ikişerli gruplar halinde temin ettikleri araçlarla Erciş ilçesine götüren ve ilçede ayarladıkları şok evlerinde barındırarak ilerleyen günlerde batı illerine sevk edilmesinin sağlanacağına yönelik bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada. “Erciş ilçe merkezinde okey salonu süsü verilerek açılan işletmenin bodrum katına yapılan operasyonda biri çocuk olmak üzere toplam 8 erkek düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek olup, göçmenlere barınma yeri ve sevkini sağlayan 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi için suç ve suç örgütlerine yönelik çalışmalara 7/24 aralıksız devam edilecektir” denildi.



#van
#şok evi
#baskın
2 saat önce
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Van’da ‘şok ev’ operasyonu: 8 düzensiz göçmen yakalandı
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