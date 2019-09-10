Gündem Vanda terör operasyonu 1i ölü 2 terörist yakalandı
VAN

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu: 1'i ölü 2 terörist yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak, 1 terörist de sağ olarak silahları ile birlikte yakalandı. Aynı zamanda operasyonun düzenlendiği bölgede başta 4 adet el bombası, 10 adet M16 şarjörü olmak üzere birçok mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen mühimmatlar
Ele geçirilen mühimmatlar

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak, 1 terörist de sağ olarak silahları ile birlikte yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada,

  • ''Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül 2019 tarihinde, Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında 2 BTÖ mensubunun bulunduğu duyumunun alınması üzerine, söz konusu bölgeye operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubundan 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak silah ve teçhizatları ile birlikte ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.''

''Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlendiği bölgede teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 4 adet el bombası, 10 adet M16 şarjörü, 1 adet kamuflajlıtulum, 1 adet not defteri, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 2 adet BTÖ kıyafeti, 1 adet küçük tüp, 1 adet askeri yağmurluk, 3 adet battaniye, 2 adet kütüklük, 2 adet baston, 1 kilo çay, 3 kilo peynir, 1 kilo sucuk, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet diş macunu ve fırçası, 1 adet çaydanlık ele geçirilerek, sığınak imha edildi'' açıklaması yapıldı.

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