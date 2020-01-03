Gündem Vanda yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı
VAN

Van haberleri: Yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinde yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı.

Haber Merkezi İHA
Dilencinin üzerinden çıkan paralar.
Dilencinin üzerinden çıkan paralar.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Mobil Dilenci ekipleri, şehir genelinde dilencilere karşı müdahalelerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik müdahalelerini devam ettiren belediye ekipleri, rutin devriye esnasında ilçe merkezinde iki dilenciye müdahalede bulundu.

5326 Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince İ.E. isimli dilenciye 187 TL de idari para cezası uygulandı.

Yapılan üst araması sırasında İ.E. isimli dilencinin üzerinden çıkan bin 179 TL tutanaklarla kamuya aktarıldı. 5326 Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince İ.E. isimli dilenciye 187 TL de idari para cezası uygulandı.

Yapılan üst araması sırasında İ.E. isimli dilencinin üzerinden çıkan bin 179 TL tutanaklarla kamuya aktarıldı.

6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şaşkına çevirdi
GÜNDEM
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şaşkına çevirdi

C.A. isimli dilencinin üzerinden çıkan 216 TL de tutanakla kamuya aktarıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki vatandaşların iyi niyetini suistimal edenlere karşı yürüttüğü çalışmalarını aralıksız olarak yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı: 'Ev aldım borcum var' dedi
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Zabıta ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesinde akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı.
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Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.
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Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı.
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Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.
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Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.
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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı: 'Ev aldım borcum var' dedi
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı.


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