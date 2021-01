Vapurdan atlayan adamı turist kurtardı

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza

İstanbul Boğazında bir üniversiteye ait gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı kameralar tarafından an be an kaydedildi.