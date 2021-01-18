Gündem Vapurdan atlayan adamı turist kurtardı
İSTANBUL

Vapurdan atlayan adamı turist kurtardı

İstanbul Kadıköy’de Adalar vapurunda denize atlayan bir şahıs vapurda yolcu olan Amerikalı turist tarafından kurtarıldı. Denize atlayan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
O anlar böyle kaydedildi.
O anlar böyle kaydedildi.

Kadıköy’de Adalar vapurunda denize atlayan şahıs vapurda yolcu olan Amerikalı turist tarafından kurtarıldı. Denize atlayan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EŞYALARINI DAĞITTI

Edinilen bilgiye göre, olay, Kadıköy Vapur İskelesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy’den Adalara doğru hareket eden vapurda yolcu olan Fatih K. (35), isimli vatandaş vapurun hareket etmesinden kısa bir süre sonra eşyalarını yolculara dağıtarak, korkulukların üstüne çıkıp bir anda denize atladı.

TURİST KURTARDI

O esnada vapurda bulunan Tahir D. isimli ABD’li turist vatandaş, Fatih K.’yı kurtarmak için peşinden denize atladı. ABD vatandaşı Tahir D. isimli şahıs, Fatih K.’yı atladığı denizden uzun süren çabaları sonrası kıyıya çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen kıyı emniyeti vapuruna çıkartılan Fatih K. ekipler tarafından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan denize atlayan Fatih K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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