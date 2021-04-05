Gündem Vatandaş meyvesini artık kendi yetiştiriyor Bir limon ağacından 20 kiloya kadar verim alınabiliyor
ESKİŞEHİR

Vatandaş meyvesini artık kendi yetiştiriyor: Bir limon ağacından 20 kiloya kadar verim alınabiliyor

Eskişehir’de pandemi sürecinde toprakla daha çok ilgilenmeye başlayan vatandaşların kendi meyvelerini yetiştirme çabaları fide satışlarını artırırken, satıcılar bir limon ağacından 20 kiloya kadar verim alınabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaş meyvesini artık kendi yetiştiriyor: Bir limon ağacından 20 kiloya kadar verim alınabiliyor
Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs pandemisi birçok sektörü olumsuz etkilerken bazı sektörleri ise olumlu yönde etkiledi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinde vaka sayılarının yeniden arttığı bu günlerde baharın da gelmesi vatandaşları yeniden kırsala yönlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını evde geçiren vatandaşlar ise kendi yetiştirebilecekleri ürünlere talep gösteriyor.

  • Eskişehir’de fidan işletmeciliği yapan Fatih Yemencioğlu, pandemi öncesindeki yıllara oranla satışların çok yüksek olduğunu belirtti. Fidan dikim çalışmaları ile meyve yetiştirme gibi faaliyetlerin hızlanmaya başladığını anlatan satıcılar, bu durumun satışları arttırdığını belirtiyorlar.

Evinin çatısına koyduğu bidonları yağmur suyuyla doldurarak yılda tonlarca su tasarruf ediyor
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Gökçe, evininin çatısına yağan yağmuru oluklar vasıtasıyla bidonlara dolduruyor. Bu yağmur suyuyla evinde bulunan çiçekleri suluyor ve evinin merdiven temizliğinde kullanıyor. Bu sayede tonlarca su tasarrufu sağlarken, barajlardaki su kaynaklarının daha az tükenmesine katkıda bulunuyor.
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Yağmur sularını biriktirerek tonlarca su tasarrufu yaptığını ifade eden Nazım Gökçe, Şehrimizin su kaynaklarını en tasarruflu nasıl kullanabiliriz diye düşünürken aklıma yağmur sularını biriktirmek geldi. Evimin çatısına koyduğum bidonları oluklar vasıtasıyla dolduruyorum. Bu suyla evimde bulunan çiçekleri sulayıp apartmanın merdivenlerini yıkıyorum. Bu sayede hem su faturaları düşüyor, hem de şehrimizin su kaynaklarını daha iyi kullanmış oluyoruz. Su kaynaklarını verimli kullanmazsak susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz dedi.
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Evinin çatısına koyduğu bidonları yağmur suyuyla doldurarak yılda tonlarca su tasarruf ediyor
Su kaynaklarının her geçen gün azaldığı ülkemizde Nazım Gökçe herkese örnek oldu. Bu yıl kış ayının kurak geçmesiyle birlikte vatandaşlar susuz kalma endişesi yaşarken, Nazım Gökçe, evinin çatısına koyduğu bidonları yağmur suyuyla doldurarak yılda tonlarca su tasarruf ediyor.

“İç Anadolu bölgesine uygun bitkileri getirmeye özen gösteriyoruz”

Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs pandemisi birçok sektörü olumsuz etkilerken bazı sektörleri ise olumlu yönde etkiledi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle vatandaşlar kırsal kesimlerdeki bahçeli evlerine yöneldi. Bu durumla beraber vatandaşlar organik beslenmek için meyve fidanlarına, görsel alanlarını düzenlemek için ise çit bitkilerine talep gösterdi. Eskişehir’de fidan ve peyzaj işletmecisi olan Fatih Yemencioğlu İç Anadolu ikliminde yetişmesine uygun bitkileri anlattı.

  • Fidanları nereden aldıklarını ve kaç çeşit fidan satışının olduğu anlatan Yemencioğlu, “Pandemi sürecinde insanların sokağa çıkamamalarıyla birlikte doğayla baş başa kalabilmek, görsel alanı düzeltmek ve daha sağlıklı yaşamak için vatandaşlar uğraşlar aramaya başladı. Bu nedenle fidan dikimleri, çim yetiştirme ve meyve yetiştirme gibi faaliyetler hızlanmaya başlandı. Fidan satışlarımız ise bu nedenle artmış durumda. Fidanlarımızı genellikle İzmir Ödemiş’ten alıyoruz ama İnegöl ve Yalova’dan getirdiğimiz bitkilerimizde var. Ortalama 70 ile 80 arasında fidan çeşidimiz bulunmakta ve hepsi sertifikalıdır. İç Anadolu bölgesine uygun bitkileri getirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Asırlık meyve sabunu dünyaya ihraç ediliyor
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Edirne'de 17'nci yüzyılın ortalarında bazı evlerde hamur kıvamına getirilen, misk, amber ve gül kokuları karıştırılmasının ardından meyve şekli verilerek, üretilen sabunlar, özel günlerde süs eşyası olarak alıcı buluyor.
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Edirne'de iş kolu haline gelen 'meyve sabunu' üretimi, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda ise meraklısına öğretiliyor.
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Geleneksel sabunculuğu teknolojiyle buluşturarak gelecek kuşaklara aktarmak için üretim yapan Can Ürenli, pek çok ülkeye ihraç yaptıklarını söyledi.
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Osmanlı'dan gelen el emeği mesleğin rahmetli Edirne Valisi Fahri Yücel zamanında tekrar canlandığını kaydeden Ürenli, Biz bu el sanatını biraz daha geliştirdik, biraz daha dünya ile entegre hale getirdik ve bu şekilde ilerliyoruz. Bir yükseliş trendi yakaladı bu ürün başlarda. 2015'ten sonra yatay bir çizgiye döndü. Sonra bir dip yaptı ve yapmaya da devam ediyor. En son olarak da pandemiden etkilendi. Çünkü kısıtlamadan en olumsuz etkilenebilecek ürünlerden bir tanesi de 'mis meyve sabun'ları oldu. Ürün sadece hediyelik olarak satılıyor. Ama biz bir şekilde devam ettiriyoruz ve yaşatıyoruz dedi.
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Ürenli, Rusya'ya çok yoğun gönderiyoruz şu anda. Meyve sabununun biraz daha değişiğini, daha çok kullanılabilecek gibi olanlarını gönderiyoruz. Bu ay Almanya'ya da meyve sabunu sevkiyatı yaptık diye konuştu.
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Eşi Can Ürenli ile birlikte çalışan Sermin Ürenli de Edirne'nin geleneksel sabunculuk mesleğini yaşattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, Daha da ileriye götürmeliyiz. Bu el emeği meslek, 'Edirne varoldukça devam etmeli' diye düşünüyoruz. En güzelini, doğalına en yakın olanını yapmaya çalışıyoruz. Biz uzun yıllar önce bu mesleğe başladık. Üretimini yaptıktan sonra sabunları, dükkanlarımızda perakende satıyoruz ifadelerini kullandı.
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Özellikle yurt dışından talep aldıklarını ifade eden Sermin Ürenli, Hemen hemen her ülkeye ihracat yaptık. Dünyada bulunabilen bir sabun değil. Uzun bir el işçiliği var. Herkesin uğraşıp yapabileceği bir iş değil. Sabuna şekil verdikten sonra 5- 6 kere ele almanız gerekiyor. Bu çok emek gerektiren, özveri isteyen bir iş. O nedenle tek Edirne'de devam ediyor. Bir süre herkes yapabiliyor ve sonra bırakıyorlar. Biz devam ettirmeye var gücümüzle uğraşıyoruz dedi.
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Asırlık meyve sabunu dünyaya ihraç ediliyor
Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze ulaşan 'kokulu meyve sabunu' üreticiliği, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. El emeği sabun üretimini teknolojiyle buluşturan Can Ürenli, Amerika, Rusya, Almanya gibi ülkelere meyve sabunu ihraç ettiklerini söyledi.

“Ortalama bir ağaçtan 15 ile 20 kilo arasında limon alınabilir”

Eskişehir’in bazı ilçelerinde Akdeniz iklimi bitkilerinin yetiştirilebildiğinden bahseden Yemencioğlu, limon örneğini anlattı.

  • Evlerde bile limon yetiştirebilmenin mümkün olduğunu söyleyen Fatih Yemencioğlu, şunları anlattı:
  • “Toprağa cemre düştükten sonra meyve fidanlarıyla birlikte güller ve çit bitkileri de dikilmeye başlanır. Eskişehir’de iç Anadolu iklimi görülmesinin aksine Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde Akdeniz iklimi yaşandığı için belirli periyotlarda bakımları yapılmak kaydıyla narenciye bitkisi de yetiştirilebilir. Limon fidanlarında son dönemde talepler iyi durumda. Vatandaşlar evlerinde düzenli olarak bakımlarını yaptığı takdirde organik beslenmek için ya da hobi olarak saksıda limon yetiştirebilir. Ortalama bir ağaçtan 15 ile 20 kilo arasında limon alınabilir.”

Şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu: Meyve ve sebze seralarının yanı sıra tarım arazileri zarar gördü
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Antalya'da gece saat 04.30 sıralarında yağan dolu yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi.
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Çolaklı Mahallesi'nde 6 dönümlük alanda ejder meyvesi ekmeye hazırlanan Cengiz Yılmaz, sabah gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
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Ekim için tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Yılmaz, Gece 04.30 sıralarında etkili olan ve bir çoğu ceviz hatta yumruk büyüklüğündeki dolu, seramızın üst kısmındaki muşambaların eleğe dönüşmesine neden oldu. Muşamba delinince de ekim yapacağımız zemin ve döktüğümüz gübre ve diğer malzemeler de ıslandı dedi.
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Ekim işi tamamlanmadan sigorta işleminin yapılmadığını belirten Yılmaz, Maalesef seramızın sigortası ekim tamamlanmadığı için yapılamadı. Gelen afet Allah'tan geldi. Elimizden gelen bir şey yok. 42 bin TL dolayında zararımız var. Artık havanın ısınmasını ve seranın üzerini değiştirerek Mart ayında ekim yapmayı planlıyoruz dedi.
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Mehmet ve Rıfat Uçak kardeşlere ait 10 dönümlük muz serası da doludan nasibini aldı. Seranın üzerindeki plastik örtü tamamen delinirken, muz serasının sigorta işleminin yapılmadığı bildirildi.
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Seralarında büyük hasar oluştuğunu belirten Mehmet Uçak, Seramızda ekim işlemi tamamlandı. Sigorta için başvurumuzu yaptık. Yetkililerin inceleme yapmalarını beklerken Allah'tan böyle bir afet geldi. Yaklaşık 100 bin TL dolayında zararımız söz konusu. Yetkililerden yardım bekliyoruz dedi.
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Seraların yanı sıra ekili tarım arazileri de doludan zarar gördü.
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Özellikle kaban ve lahana bahçeleri yağan dolunun ardından adeta büyükbaş hayvan istilasına uğramış görünümüne büründü.
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Tarladaki ürünlerin durumu dolunun zararını tüm açıklığı ile gözler önüne serdi.
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Sera ve sebze bahçelerinin dışında narenciye bahçeleri de doludan zarar ördü.
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Portakal ve limonlar dolunun etkisiyle tamamen döküldü.
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Şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu: Meyve ve sebze seralarının yanı sıra tarım arazileri zarar gördü
Antalya'da gece saat 04.30 sıralarında yağan dolu, Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerinde yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu, seraların özellikle üst kısmındaki plastikleri yırtarken kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
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