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Gündem Vebitcoin soruşturmasında beş zanlı daha yakalandı
MUĞLA

Vebitcoin soruşturmasında beş zanlı daha yakalandı

İşlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı olan beş zanlı Muğla'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Vebitcoin soruşturmasında beş zanlı daha yakalandı
Arşiv

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Dört kişi cezaevinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

23 Nisan'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan dört kişi tutuklanmıştı.

Vebitcoin müşterilerinin hesapları 1 ay önce bloke edilmiş
EKONOMİ
Vebitcoin müşterilerinin hesapları 1 ay önce bloke edilmiş

Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
GÜNDEM
Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı

Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:36
Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin'in, müşterilerinin hesaplarını bir ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Yaklaşık bir ay önce 16 milyon liralık hesabı bloke edilen müşterinin, avukatıyla Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadığı görüntülere ulaşıldı. Sadece Diyarbakır'da 300'den fazla kişi, toplam 200 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla hukuki yollarla başvurmaya başladı.
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