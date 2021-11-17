Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmesi Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

"HAKARETTEN CESARET ALIYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, katil Boz için "Başak Cengiz'i katleden cani bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:51 Şehidin kız kardeşine küfre sahip çıkan Akşener: Başak Cengiz’in katili kadına hakaretten cesaret alıyor Vekili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kameralar önünde şehidin kız kardeşine yönelik ettiği küfre sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başak Cengiz'i vahşice öldüren katil Can Göktuğ Boz için partisinin grup toplantısında 'Bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Akşener, şehit yakınına küfreden (Bacını s...) eski vekili Lütfü Tükkan'a sahip çıkmıştı. Yaşanan olayın AK Parti'nin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki gahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi" diyerek Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalışmıştı.

REKLAM

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:57 Meral Akşener Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, 'Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi' ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder