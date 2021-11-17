Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmesi Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
"HAKARETTEN CESARET ALIYORLAR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, katil Boz için
"Başak Cengiz'i katleden cani bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır" ifadelerini kullandı.
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Şehidin kız kardeşine küfre sahip çıkan Akşener: Başak Cengiz’in katili kadına hakaretten cesaret alıyor
Vekili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kameralar önünde şehidin kız kardeşine yönelik ettiği küfre sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başak Cengiz'i vahşice öldüren katil Can Göktuğ Boz için partisinin grup toplantısında 'Bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır' dedi.
TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI
Akşener, şehit yakınına küfreden (Bacını s...) eski vekili Lütfü Tükkan'a sahip çıkmıştı. Yaşanan olayın AK Parti'nin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener,
"Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki gahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi" diyerek Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalışmıştı.
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.
Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Meral Akşener Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, 'Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi' ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.
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Mimar Başak Cengiz, kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla vahşice katledildi.
Olayın ardından yakalanan katil zanlısının evinde 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda, çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor.
Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli.
Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Hürriyet'in haberine göre, üstelik katil Can Göktuğ Boz’un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.
ASLINDA 1953’TEN BU YANA YASAK<br><br>6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. <br><br>Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. <br><br>
Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: <br><br>“Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”
‘VAHİM NİTELİKTE SİLAH’ DENİLİYOR<br><br>Avukat Oktay Keskin’e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. <br><br>Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor:
\"TEDBİR ALMAK ŞART\"<br><br>“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak.
Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor.
Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”
CANİDEN KAN DONDURAN SÖZLER<br><br>Saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
AVUKAT ANNE OĞLUNU SAVUNDU: İLAÇLARINI KULLANDIRAMADIK <br><br>Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomraloğlu \"Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir.
Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum\" ifadelerini kullanmıştı.
Başak Cengiz dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmış, ailesinin ve sevenlerinin feryatları gözyaşlarına boğmuştu.
\"YAVRUMU DALINDAN KOPARDILAR\"<br><br>sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.
O sırada Cengiz´in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı.
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br>
\"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş.
İşte cenazede yürek yakan o anlar:
Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim.
Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı.
Türkiye 'Başak Cengiz'e ağlıyor: Samuray kılıçlı cinayette kan donduran ayrıntı
Ankara'dan bir aylık eğitim için geldiği İstanbul Ataşehir'de, hiç tanımadığı bir adam tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirildi. Korkunç vahşetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' adı altında satıldığı ortaya çıktı.