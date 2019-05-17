Veteriner hekime yüksek fiyat yüzünden sopalı saldırı

Olay, dün akşam saatlerinde Şekeroba Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Tayfun Ş. veteriner Ali İskender Bayazıt'ı telefonla arayarak ineğinin hasta olduğunu söyledi. Eve giderek ineği muayene eden Bayazıt, gerekli tedavi ve ilaç için ücretin 285 lira olduğunu söyledi.

Ücreti fazla bulan Tayfun Ş. ile Bayazıt arasında tartışma çıktı. Bu sırada Tayfun Ş. yerden aldığı sopayla Bayazıt'a saldırdı.

Sopanın başında kırıldığını ifade eden Bayazıt, "Tam ilacı çekiyordum oğlum 'Siz ne kadar çok kazanıyorsunuz. Sizin yaptığınız insanların sırtından para kazanmak' dedi. Ben de 'Beğenmiyorsan git başkasına yaptır' deyince 'Topla ilaçlarını git' dedi.

Aldım ilaçları gidiyorum sindiremedi herhalde arkadaş o an birbirimize girdik. Annesi araya girip 'Doktorum sen buna uyma' dedi. İlaçları alıp giderken sopayı yerden kapıp kafama geçiriyor. Sopa kırıldı. O an nevrim döndü atak yapacaktım sol tarafımdan kan akıyor. Elime kafama attım baktım kıpkırmızı kan, kafamda sızıyor" dedi.

'DEMİR OLSA CENAZE NAMAZIMI KILIYORDUNUZ'

Olayın ardından kendi imkanlarıyla kafasına tampon yapıp mahalledeki aile sağlığı merkezine gittiğini ve görevlilere haber vermesi üzerine gelen jandarma ekiplerine olayı anlatarak şikayetçi olduğunu belirten Ali İskender Bayazıt, daha sonra tedavisi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bayazıt, "Savcılığa gidip şikayet dilekçesini de vereceğim. Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyorum, daha da kötü olanı bir meslektaşımın bu yüzden ölüp de haberimi görmek de istemiyorum. O sopa tahta olmayabilirdi. Demir olsa beni öldürürdü belki de akşam cenaze namazımı kılıyorlardı" dedi.