Gündem Villadaki manzara polisleri bile şaşkına çevirdi
İSTANBUL

İstanbul Beylikdüzü'nde bir villadaki manzara polisleri bile şaşkına çevirdi

Villadaki manzara polisleri bile şaşkına çevirdi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen Hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

DHA
Polis ekipleri, 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı.
Polis ekipleri, 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir villada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon yaptı. Villanın etrafını saran narkotik polisi villaya girdi. Kapıyı açan ekipler içerideki bir şüpheliyi yere yatırarak, gözaltına aldı.

  • Gözaltına alınan şüphelinin, polise 'Adam mı öldürdük?' demesi dikkat çekti.

Operasyonda biri Alman 3 kişi gözaltına alındı.

Villanın içini seraya çevirmişler

Ekipler, içeride yaptıkları aramada üst katta ayrı ayrı 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı. Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için odalara ısı, ışık ve havalandırma düzeneği kurulması dikkat çekti.

Bir odanın duvarında Baba (The Godfather) filminin posteri olduğu görüldü.

Villadaki operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen 435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda A.S.D.,A.Ç. ve Alman uyruklu olduğu belirlenen D.G. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirildi: Özel düzenek kurmuşlar
GÜNDEM
Operasyonda ele geçirildi: Özel düzenek kurmuşlar

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Evde bulunan düzenek şaşkına çevirdi
GÜNDEM
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Evde bulunan düzenek şaşkına çevirdi

Serada kenevir yetiştirmişler
GÜNDEM
Serada kenevir yetiştirmişler

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.