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BALIKESİR

Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Şemsettin Günhan (30), vurduğu ördeği almak için girdiği gölette boğuldu. Günhan'ın cansız bedeni bugün saat 13.00 sıralarında bulunarak karaya çıkarıldı. Günhan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yazıcı ve Sönmez'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu
Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu.

İvrindi ilçesinde bulunan gölette dün akşam saatlerinde Şemsettin Günhan, Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez ördek avına çıktı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şemsettin Günhan, bir ördek vurdu. Ördeği almak için gölete giren Günhan, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

Günhan'ı kurtarmak için Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez suya girdi. Bir süre sonra Sönmez de hipotermi geçirdi. Cihan Yazıcı, Sönmez'i sudan çıkararak yardım talebinde bulundu. Yazıcı ve Sönmez İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerine AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve üstü arama kurtarma ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günhan'ın cansız bedeni bugün saat 13.00 sıralarında bulunarak karaya çıkarıldı. Günhan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yazıcı ve Sönmez'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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