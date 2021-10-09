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ANKARA

Yağışlar eylülde yıllık bazda yüzde 100'den fazla arttı

Yağışlar, eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Mevsim normaline göre en fazla yağış artışı yaşanan bölge İç Anadolu oldu.

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Haber Merkezi AA
Yağışlar eylülde yıllık bazda yüzde 100den fazla arttı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Ülkede söz konusu ayda yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Mevsim normallerine göre en fazla yağış artışı görülen bölge yüzde 100'ün üzerinde artışla İç Anadolu oldu.

Yağışlar, Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

Yurdun iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde yer yer mevsim normallerinin iki katından fazla yağış gerçekleşti. Eylül ayı il geneli bazında en fazla yağış 243,3 milimetreyle Rize'de, en az yağış 0,4 milimetreyle Mardin'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün, Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin , Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.

Bölge düzeyinde yağışlar

Marmara Bölgesi'nde eylülde yağışlarda normale göre yüzde 37 azalış, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 76 artış görüldü. Bölgenin eylül ayı yağış miktarı 22,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Aynı ayda Ege Bölgesi'nde yağışlarda normale göre yüzde 38 azalma, geçen yılın eylül ayı yağışlarına göre yüzde 8 artış meydana geldi. Eylül ayı yağışı 10,6 milimetre oldu.

Akdeniz Bölgesinde ise bu dönemde yağış 21,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgede geçen ay yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 47, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Yağış miktarı İç Anadolu Bölgesinde geçen ay 30,9 milimetre olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normale ve 2020 yılı eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış dikkati çekti.

Karadeniz Bölgesi'nde eylül ayı yağışı 81,4 milimetre oldu. Bölgenin aldığı yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 62, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydetti.

Yağış miktarı Doğu Anadolu Bölgesi'nde söz konusu ayda 15,1 milimetre olarak ölçüldü. Bölgede yağışlar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin aldığı yağış miktarı ise eylülde 1,9 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bölgede, yağışlar normale göre yüzde 65 azalırken, geçen yılın eylül ayına yüzde 100'den fazla arttı.

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