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POLİTİKA

Yalçın Topçu: Cengiz Aytmatov Kırgızistan’ın ve Türk dünyasındaki herkesin dünyada kapıları açacak sihirli bir edebiyat anahtarı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu dünyaca ünlü Kırgızistan Türk’ü edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un 91'inci yaş gününde, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılışına katıldı. Heykel, Aytmatov'un kendi ismini taşıyan parkta inşa edildi. Heykel'in açılış törenine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yabancı misyon temsilcileri, bürokratlar, basın mensupları, Kırgız vatandaşlar öğrenciler ve Keçiörenli’ler katıldı. Saygı duruşunun ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu burada yaptığı konuşmada, “Cengiz Aytmatov Kırgızistan’ın büyük evladı, aynı zamanda Türk dünyasının da büyük evladı. O Kırgızistan’ın ve Türk dünyasında ki herkesin dünyada kapıları açacak sihirli bir edebiyat anahtarı, yani Cengiz Aytmatov’un milletine mensup olmak dünyada sizin için sihirli bir pasaport gibi. Ne mutlu Türk dünyasına böyle bir evlada sahip, ne mutlu bizlere bu tür değerlerimiz var. İnşallah bu değerlerimiz bu vesileyle yaşatılmış olacak ve onları gelecek nesillerin önüne de rol model olarak koymuş olacağız. Burada Cengiz Aytmatov Parkı’nda onun timsali olan heykel açılışındayız. Emeği geçenleri Turgut Başkan’ın sahsında kutluyor, bu tip kültürel etkinlilerin devam etmesini diliyor ve her birinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise; “İnsanlığın tarihini edebiyatçılar, yazarlar, şairler ve sanatçılar yazmıştır. Bunlardan bir tanesi de Cengiz Aytmatov’dur. Bugün burada Cengiz Aytmatov anıtının açılışını yapıyoruz. Bu parka baktığımız zaman Cengiz Aytmatov’un eserleriyle bütünleştiğini görürüz. Cengiz Aytmatov eserleriyle dünya durduğu müddetçe var olacak. Hepiniz Şehrimize, Keçiören’imize hoş geldiniz” dedi.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ise; Büyükelçilik ve şahsım adına bu etkinliği düzenleyen herkese özellikle de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a, heykelin yapımında emeği geçenlere, ayrıca bu törenin açılışına katılanlara ve büyük yazarın okurlarına teşekkür ediyorum. Cengiz Aytmatov; sanatçı, düşünür ve edebiyatın seçkin kalemlerinden biri olarak günümüzün en büyük yazarlarındandır. O, edebiyatta tamamen yeni fikir ve yaklaşımlar kazandırmasının yanı sıra eserlerinde insan şahsiyetinin şekillenmesinde en mukim unsur olarak yüksek ruhi ve manevi değerleri aksettirmiştir. Bildiğiniz gibi onun eserleri günümüzde en çok okunan eserler arasındadır” dedi.

Törenin ardından Aytmatov'un Brüksel Büyükelçiliği görevi sırasında yazdığı "Issık Göl" şarkısını Kırgız yöresel sanatçıları seslendirildi.

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