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Gündem Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı
SAKARYA

Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Çıkan yangında 4 çocuk yangından etkilendi.
Çıkan yangında 4 çocuk yangından etkilendi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede, saat 05.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı.

DHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.
  • Dumandan etkilenen 4 çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

DHA
Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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