Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 15:18 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 15:28 DHA