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Yangın 53 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra söndürme çalışmalarının yavaş yavaş sonlanacağını ve soğutma yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi Tvnet
Karabağlar bölgesindeki yangından görüntüler.
Karabağlar bölgesindeki yangından görüntüler.

Yangın bölgesinde bulunan ve oradan açıklamalarda yapan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın alanında zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.

''Orman alanları imara konu edilemez''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez."

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