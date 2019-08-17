Yangın sırasında evde olan genci komşuları kurtardı

Olay, saat 21.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Emre Ölmez isimli gencin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında banyoda olan Ölmez’in evinden dumanlar çıktığını gören komşuları evin kapısını kırarak içeri girdi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar oluşan genci komşuları battaniyeye sararak dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Emre Ölmez ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.