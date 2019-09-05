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TEKİRDAĞ

Tekirdağ haberleri... Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi

Yangında arıları telef oldu: Gözyaşları içinde yardım istedi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 20 bin bal arısı telef olan 77 yaşındaki İsmail Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsmail Topçu
İsmail Topçu

Malkara'nın Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ağaçlık alana da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen orman itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında 30 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 20 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük ağaçlık alan da yandı.

"Arılardan başka hiç bir gelirim yok"


Yangında arıları telef olması üzerine gözyaşları döken İsmail Topçu, 10 kovanını belediyenin verdiği 30 kovandaki tüm arılarının telef olduğunu söyledi.

  • Ailesinin geçimini arıcılıktan sağladığını ifade eden Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Bana yardım ederlerse çok sevinirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yazık günah ağaçlar da, fidanlar da vardı burada onlar da yanmış. Çalı bile olsa yeşilliktir. Çok üzülüyorum. Benim arılarım buradaki ağaçlara oğul verirdi onları sararlardı. Hepsi yanmış kül olmuş. Ben buradaki ağaçlara da arılarıma da gözüm gibi bakıyordum. Her hafta gelip onları suluyordum. Bu bölgedeki sular da tarım ilacı olabilir diye ben de arılarıma evden el arabasıyla özel su getiriyordum. Her şeyim yandı, gitti" dedi.

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