Tekirdağ haberleri... Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi Yangında arıları telef oldu: Gözyaşları içinde yardım istedi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 20 bin bal arısı telef olan 77 yaşındaki İsmail Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi 05 Eylül 2019, 15:29 Son Güncelleme: 05 Eylül 2019, 15:39 DHA