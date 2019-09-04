Yanınızdayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Metin Külünk (Sağda)

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

Kaya, sürecin hukuken takipçisi olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bizim temennimiz bir an önce bu işten çıkartmalara, bu zulme son verilmesi. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK Parti olarak tüm Türkiye'de haksızca, hukuksuzca, adaletsizce işten çıkarılan bütün kardeşlerimizin hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağız. Hukuklarının korunması anlamında gerek İBB'de gerek AK Parti meclis grubu olmak üzere üzerimize düşeni yapacağız."

İBB'de işine son verilen Cem Aldemir

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İBB'de işine son verilen Arzu Çakır

BU MİLLET VAZGEÇMEZ

İşçilerin perşembe gününden bu yana mücadele verdiklerine işaret eden eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, belediyenin iştiraklerindeki işçi çıkarımlarının devam edeceğine yönelik ciddi işaretler olduğunu belirtti. Külünk, “Çünkü görevi devralan şahıs ve 15 Temmuz’un arkasındaki aklın, İBB’yi illegal terör örgütlerine teslim etme noktasında vermiş oldukları sözler var” ifadelerini kullandı. İstanbul’u yerel hizmetler noktasında zor günlerin beklediğini kaydeden Külünk, “Bu millet hak arama mücadelesinden vazgeçmez” diye konuştu.

Mücadele edeceğiz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın toplantısında, İBB'ye bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklamalar yaptı. Arslan, "İnşallah, İstanbul'daki arkadaşlarımızın da işlerine dönmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Siyasetin bu kadar ucuzladığı ve vaatlerin bu kadar unutulduğu bir dönem herhalde hiç yaşanmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'namus sözü' ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'her şey güzel olacak' ifadeleri, sadece söylenmiş ve geride kalmış sözler olarak bugün elimizde duruyor. Onun için HAK-İŞ olarak bugün mücadelemizi, çabamızı ve gayretimizi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.