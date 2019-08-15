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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay, TÜBİTAK çalışanı işçinin FETÖ nedeniyle iş akdinin feshedilmesi yönünde önemli bir karara imza attı. İş akdinin feshedilmesine onay veren Yargıtay kararına gerekçe olarak söz konusu kişinin Bank Asya’ya 32 bin 500 TL yatırmasını gösterdi: Ekonomik durumuna göre yüklü bir para yatırması dahi tek başına kuvvetli şüphe.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay, TÜBİTAK çalışanı işçinin FETÖ nedeniyle iş akdinin feshedilmesine onay verdi. 22. Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararın gerekçesinde, söz konusu kişinin Bank Asya’ya 32 bin 500 TL yatırdığına dikkat çekilirken, “Ekonomik durumuna göre yüklü bir para yatırması dahi tek başına işveren yönünden kuvvetli bir şüphe olup işverence bu nedenle yapılan fesih geçerli nedene dayanmaktadır” denildi.

YEREL MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

TÜBİTAK’ta taşeron bir firma üzerinden kat görevlisi olarak çalışan bir kişinin iş akdi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından feshedildi. Bunun üzerine söz konusu kişi, iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek işe iade davası açtı. İşçiyi haklı bulan yerel mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Söz konusu karara davalı vekillerince itiraz edildi. Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

YARGITAY BOZDU

Bu karara karşı TÜBİTAK avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin söz konusu kişinin işa iadesine ilişkin kararlarını bozdu ve davanın reddine karar verdi.

İŞVEREN YÖNÜNDEN KUVVETLİ ŞÜPHE

Kararda, davacı işçinin iş akdinin FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle feshedildiği hatırlatılarak, elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya 32 bin 500 TL yatırdığına dikkat çekildi. Gerekçede, “Davacının ekonomik durumuna göre yüklü bir miktar para yatırdığı anlaşılmaktadır. Bu husus dahi tek başına işveren yönünden kuvvetli bir şüphe olup işverence bu nedenle yapılan fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekirken, hatalı değerlendirme yapılarak yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir” denildi.

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