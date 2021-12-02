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İSTANBUL

Yarına dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı

Hafta başında başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan lodos nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca kişi yaralanırken, ev ve iş yerleri zarar görmüştü. Etkisini yitiren şiddetli rüzgarla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın megakentte yeniden lodosun etkili olacağını, rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreyi bulacağını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Yarına dikkat: Meteorolojiden İstanbula sarı kodlu uyarı
Hafta başında etkili olan lodos nedeniyle çatılar uçmuş, ağaçlar yerinden sökülmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

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