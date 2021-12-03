Gündem THYden yola çıkacaklara fırtına uyarısı
İSTANBUL

THY’den yola çıkacaklara fırtına uyarısı

THY, Marmara Bölgesi’nde yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları uyardı. Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yolculara seyahat öncesinde uçuş durumlarının çağrı merkezi ve web sitesi aracılığıyla kontrol edilmesi tavsiye edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarının hava durumu: 3 Aralık hava durumu, THYden hava durumu açıklaması
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün yarının hava durumuyla ilgili yola çıkacakları uyardı.

Uçuş kontrolü uyarısı

  • Üstün, yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul’a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde yarın için (cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.

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