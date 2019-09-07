​Yarkadaş'tan Yenikapı açıklaması: O araçlar kullanılacak

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, HaberTürk’te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yarkadaş kullandığı ifadelerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektirdiği araçlar için ortaya attığı ‘israf’ gerekçesini çürüttü.
"O araçların sözleşmesi bitmiş"
CHP’li eski vekil, “O araçlar sözleşmesi bitmiş araçlar. Arada karışıklıklar olmuş. Aslında tüm araçlar Pazar gününe kadar oraya toplanacaktı. Bunların içinden hizmet süresi bitmiş olacaklar ayıklanacaktı. Geri kalanlar hizmet vermeye devam edecekti” dedi.
"İBB'nin dışında gelişti konu"
Konunun İBB yetkililerinin inisiyatifi dahilinde olmadığını öne süren Yarkadaş, “Bu mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dışında gelişti” diye konuştu.