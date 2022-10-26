Gündem Yasa dışı yollarla Yunanistana geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi T.T. ve O.Y.'nin yanı sıra önceki gün de aynı bölgede yakalanan bir PKK şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Yasa dışı yollarla Yunanistana geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı
Arşiv.

Hudut kartalları sınırda güvenliği en üst seviyede sağlamaya devam ediyor.

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar ifadelerinin ardından Yine aynı bölgede önceki gün yakalanan PKK şüphelisi bir şahıs da adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladığı terör örgütü PKK şüphelisi C.İ.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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