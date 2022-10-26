Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi T.T. ve O.Y.'nin yanı sıra önceki gün de aynı bölgede yakalanan bir PKK şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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