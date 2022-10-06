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POLİTİKA

Yasa için CHP’ye ihtiyaç yok

Başörtüsü konusunda yıllardır engellemeler çıkaran ve başörtüsü karşıtı tavır sergileyen CHP, sözde 'helalleşme' kapsamında Türkiye'de artık sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunu Meclis'e taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasa için CHP’ye ihtiyaç yok
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Başörtüsü konusunda yıllardır engellemeler çıkaran ve başörtüsü karşıtı tavır sergileyen CHP, sözde 'helalleşme' kapsamında Türkiye'de artık sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunu Meclis'e taşıdı. CHP, kamuda başörtüsü serbestliğini içeren ancak içinde 'başörtüsü' kelimesi olmayan 3 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. CHP, Meclis'te çoğunluk olan Cumhur İttifakı'na 'Gelin birlikte bu yasayı çıkaralım' teklifinde bulundu. Meclis'te CHP'nin, verdiği kanun teklifinin hiçbir anlamı yok. Türkiye’de başörtüsü sorununu zaten çözen AK Parti, bu konuda yasaya ihtiyaç olmadığını belirtiyor. AK Parti’nin böyle bir ihtiyaç olsa zaten kanun çıkarma sayısının yeterliği olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi için karar yeter sayısı 151. AK Parti ve MHP'nin koltuk sayısı 334, CHP'nin 134, HDP'nin 56, İYİ Parti'nin ise 37.

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