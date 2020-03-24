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KAHRAMANMARAŞ

Yaşlı amcalar polisi görünce otomobilin arkasına saklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 65 yaş üstü 3 vatandaş, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı amcalar saklansa da, polisten kaçamadı.
Yaşlı amcalar saklansa da, polisten kaçamadı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından bu yasağa uymayan yaşlılarla ilgili ilginç olaylar yaşanırken, son görüntü Kahramanmaraş'tan geldi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptığı sırada, 65 yaş üzeri 3 kişi, polis aracını görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı. 3 vatandaş, her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı.

Polisten kaçamadılar

Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi. Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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