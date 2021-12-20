Yeni nesil meslekler Ostim Teknik Üniversitesinde belirledi!

OSTİM OSB’de gerçekleştirilen çalıştaya eğitimciler, iş insanları, farklı üniversitelerden ve liselerden öğrenciler katıldı. Yeni Nesil Mesleklere Hazırlık Çalıştayla gençlerin beklentileri ve yeni mesleklere ilişkin öngörüleri anlamak, dünya ve sektörlerdeki “yeni nesil meslekleri” ve yönelimleri gençlere anlatmak amaçlandı.

Çalıştayda farklı yaş gruplarına göre görüşler alınarak çözüm önerileriyle uygulanan eğitim müfredatları üzerinde politikalar geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Mesleklerin geleceği ile ilgili çalışmalarda dikkat çeken bir diğer unsur değişimin doğasının, endüstrinin kendisine bağlı olacağı gerçeği oldu. Örneğin küresel medya ve eğlence, son beş yıldır oldukça büyük bir değişime uğradı.

Gençlerin çalışma hayatına hazırlanmaları ve bazı yeteneklerini geleceğin işlerine uyarlamaları gerektiğinin vurgulandığı Çalıştayda, ayrıca yeni beceriler de edinmeleri gerektiği ifade edildi. Bu beceriler: Hızlı ve akılcı okuma, teknolojiyi anlama ve kullanma, modellerin belirlenmesi ve trend eğilimleri olarak ifade edildi.

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Yeni Nesil Mesleklere karar verilmeden önce çalıştayda yapay zekâ, robotlar, kuantum bilgisayar ve üç boyutlu yazıcılar hızla hayatımıza dahil edildiği Apple, Tencent ve Google gibi gerek ABD gerekse Çin’de önde gelen teknoloji şirketleri yüzlerce milyar dolar değerine ulaştığı vurgulandı. Teknolojinin damga vurduğu bir dünyada ve bilgiye dayalı ekonomide, ülkemizi ileri taşıyacak en önemli kaldıraçın, akıl ve bilim olduğu konuşuldu. Çalıştayda bilim yuvaları üniversitelerin ve teknolojik gelişmenin motoru iş dünyasının önemli sorumluluklarınun olduğuna dikkat çekildi.