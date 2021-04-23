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İSTANBUL

Yeni yağışlı hava dalgası geliyor: İşte il il hava durumu

Güneşe aldanmayın: Bu geceden itibaren sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hav durumu haritalarını paylaştı. Yapılan tahminlere göre yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni yağışlı hava dalgası geliyor: İşte il il hava durumu
Foto/arşiv

Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu Türkiye'de yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak.

Türkiye’nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.

YAĞIŞLAR BU GECE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

  • Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Bayburt'a bahar geldi mücadele bitmedi: Kar kalınlığı 5 metre
FOTOĞRAF 9
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Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.
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Aydıntepe ilçesine bağlı Kemer Dağı mevkisinde, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlardaki köy ve yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor. Zorlu doğa koşullarında nisan ayının ilk haftasından beri çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde ise güçlükle ilerleyebiliyor.
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İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 2 kilometre ilerleyerek, mayısın ilk haftasına kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.
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Aydıntepe İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Durmuş Köksal, zorlu çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Bazen zemini bulamıyoruz ve yolu başka yerden açıyoruz. O zaman yolu tekrar aramak zorunda kalıyoruz.
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Kar kalınlığı bizi çok şaşırtıyor. Aydıntepe’den Limonsuyu’na kadar 35 kilometrelik yolumuz var, ondan sonra yayla yollarımız var, onlara da devam ediyoruz. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ekiplerimizin tecrübeli oluşu, bu konuda bize yardımcı oluyor” dedi.
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Bayburt'a bahar geldi mücadele bitmedi: Kar kalınlığı 5 metre
Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Kemer Dağı mevkisinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açmak için zorlu çalışma yürütüyor.


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Bir paket sigaraya satılmıştı: İnşaat sırasında tesadüfen bulunan dünyada eşi yok
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Amasya'da bir ev inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli 59 yıldır müzede sergileniyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin dünyada eşi olmadığını belirterek, “Heykeli bulan, bir paket sigara parasına bir başkasına veriyor. Polis daha sonra bulunca müzeye kazandırılıyor” dedi. Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin, müzenin en kıymetli nadir eserlerinden olduğunu belirterek, “Dünyada şu anda bunun başka bir örneği yok. Heykelimizin en büyük özelliği Hitit İmparatorluğu’na ait şu anda ebadı en büyük heykel diyebiliriz" dedi.

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