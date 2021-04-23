Yeni yağışlı hava dalgası geliyor: İşte il il hava durumu
Güneşe aldanmayın: Bu geceden itibaren sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hav durumu haritalarını paylaştı. Yapılan tahminlere göre yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde il il hava durumu..
Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu Türkiye'de yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak.
Türkiye’nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.
YAĞIŞLAR BU GECE BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.